Suma Morena 150 aspirantes a 15 Gubernaturas

Ciudad de México.- Al cerrar el segundo día de registro, un total de 150 aspirantes se inscribieron en Morena para buscar la candidatura a las 15 Gubernaturas que se renovarán el próximo año.



Del total de registros, 56 son mujeres y 94 son hombres.



Este sábado se registraron 89 aspirantes --35 mujeres y 54 hombres--, quienes buscan la postulación en los estados de Chihuahua, Campeche, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas.



Michoacán es la entidad que hasta el momento suma más registros al tener 28 participantes: 17 hombres y 11 mujeres.



Entre ellos están los diputados federales Feliciano Flores y Carlos Torres Piña; el Alcalde de Pátzcuaro, Víctor Baez; el senador Cristóbal Arias Solís; la senadora Blanca Estela Piña; la coordinadora de Becas Benito Juárez de Michoacán, Graciela Andrade García; y el Alcalde de Morelia, Raúl Morón.



Le sigue Sinaloa con 14 aspirantes: 10 hombres y 4 mujeres.



Algunos son Gerardo Vargas Landeros, ex Secretario General de Gobierno Mario Lopez Valdez; el senador Rubén Rocha Moya; el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez.



Por el estado de Querétaro van 13 aspirantes: seis hombres y siete mujeres.



En Nayarit son nueve, seis hombres y tres mujeres.



Mientras que en Chihuahua se registraron ocho precandidatos, seis hombres y dos mujeres.



En la lista se encuentra el senador Cruz Pérez Cuéllar, acusado de recibir 2.5 millones de pesos del ex Gobernador César Duarte.



También se apuntaron el ex superdelegado Juan Carlos Loera; el Alcalde independiente de Ciudad Juárez, Armando Cabada; Martín Chaparro, presidente estatal de Morena; y el ex Secretario de Desarrollo Social de Javier Corral, Víctor Quintana.



Por el estado de Tlaxcala se registraron siete aspirantes: dos hombres y cinco mujeres.



Entre ellas se figura la empresaria Dulce Silva, esposa de César Yáñez, ex vocero del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y actual coordinador general de Política y Gobierno.



También la ex superdelegada Lorena Cuéllar y la senadora Ana Lilia Rivera.



Para Zacatecas se registraron cinco hombres incluyendo a David Monreal, hermano del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, así como el senador José Narro Céspedes y Ulises Mejía, Alcalde capitalino.



Mientras que para Campeche son cuatro aspirantes, tres mujeres y un hombre, incluida la Alcaldesa de Alvaro Obregón, Layda Sansores.



Ayer se registraron 61 aspirantes --21 mujeres y 40 hombres-- para las otras siete Gubernaturas correspondientes a los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.