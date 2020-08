Suma Nahuel otro positivo por Covid-19 con Tigres

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por tercera ocasión consecutiva, Nahuel Guzmán, portero de Tigres, dio positivo por Covid-19, por lo que no jugará en el partido de mañana ante el Mazatlán FC.



A causa del coronavirus, el arquero argentino no pudo ver acción contra Toluca y ante Pumas; en ambos, el encargado de la portería fue el juvenil Gustavo Galindo.



La buena noticia es que el segundo guardameta felino, Miguel Ortega, ya se reintegró a las prácticas, tras dar negativo a Covid-19. Otro que ya participó en el entrenamiento fue Diego Reyes, quien también se había contagiado con el virus.



Cabe recordar que Ortega, como suplente de Nahuel, no cuenta con mucha experiencia en Primera División, una rama en la que debutó en un juego contra América en la Liguilla del Apertura 2019.