Suma Pumas cuarto partido sin ganar

Pumas está hecho un barullo.Los felinos necesitan ser perfectos el resto de la temporada para aspirar a la Fiesta Grande pues sumaron 4 partidos sin ganar en Liga MX luego de caer 1-0 con el Puebla... y eso que les salió barato.El conjunto universitario se olvidó del orden y la garra que les imprimió Bruno Marioni a su llegada. No pudo ante una Franja que consiguió su segunda victoria bajo el mando de José Luis Sánchez Solá, al que incluso ya le alcanzó para colarse a puestos de Liguilla.Los felinos fueron mejores en el arranque, Víctor Ignacio Malcorra generó peligro con un remate lejano al 16' y 4 minutos más tarde festejó, pero tuvo que callar luego de que el árbitro le anulara el gol por un fuera de lugar de Juan Iturbe.El tanto invalidado despertó a los poblanos que contestaron con una jugada dentro del área de Omar Fernández, quien no pudo dar dirección de gol al esférico a pesar de que tuvo el marco abierto al 30'.El arquero Alfredo Saldívar fue factor para que los felinos aspiraran al empate en los minutos finales. El "Pollo" tapó un disparo de Matías Alustiza, quien buscó la base del poste pero se encontró con la palma del arquero universitario al 43'.El juego estaba para cualquiera y eso lo aprovechó la Franja cuatro minutos después de la reanudación del cotejo. Fernández recibió un rebote y mandó un servicio al segundo palo que Lucas Cavallini, quien en todo momento inquietó a la zaga felina, metió el testarazo para el 1-0.A partir de ahí, Marioni volvió a poblar su medio campo arriesgando a que los pupilos del "Chelís" lo mataran a la contra.De hecho, estuvieron más cerca de el 2-0 con otro remate lejano del "Chavo" quien volvió a obligar a Saldívar al lance.La mejor de Pumas en el complemento fue un remate de Pablo Barrera, que volvió tras una jornada de descanso por lesión, que el arquero Nicolás Vikonis desvió con la pierna al 69'.Los universitarios no generaron peligro en la recta final del encuentro y firmaron otro partido para el olvido, con el que llegaron a tres derrotas en cuatro juegos quedándose con 10 unidades, a 6 del Puebla que ocupa el último sitio dentro de los invitados a la Liguilla.