Suma Raiders 5 bajas por Covid-19; jugadores no siguieron protocolos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Raiders de Las Vegas pusieron a cuatro linieros ofensivos y al safety Jonathan Abram en la lista de bajas por Covid-19, después de que el equipo determinó que estuvieron en contacto directo con uno de sus compañeros que dio positivo por coronavirus.



Dos personas que tienen conocimiento de la decisión confirmaron el jueves que Abram, Kolton Miller, Denzelle Good, Rodney Hudson y Gabe Jackson fueron descartados debido a que tuvieron contacto de alto riesgo con el tackle Trent Brown.



La persona habló con la condición de anonimato debido a que la decisión no ha sido anunciada. NFL Network reportó primero que los jugadores fueron puestos en la lista de Covid-19.



Si los jugadores se mantienen asintomáticos deberán esperar cinco días desde el último contacto con Brown el lunes y dar negativo cada día antes de poder regresar.



Esto les da suficiente tiempo para volver antes de enfrentar el domingo a Tampa Bay en caso de que no den positivo o presenten síntomas.



La liga optó por cambiar el calendario del juego del domingo por la noche ante los Bucaneros que se disputará ahora en la tarde "por precaución'' para asegurarse de que haya un partido para el Sunday Night Football en la cadena NBC. El duelo entre Seattle y Arizona fue cambiado al horario estelar.



La liga y el sindicato de jugadores también investigan cómo los Raiders han manejado los protocolos de coronavirus. Una persona que habló bajo la condición de anonimato, debido a que los resultados no se han hecho públicos, dijo que Cafés no utilizó consistentemente el aparato que se utiliza para el rastreo de contactos.