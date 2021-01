Suma Salgado Macedonio 3 acusaciones por abuso sexual

Escuchar Nota

"La promovente asegura haber sido violentada sexualmente por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, solicitando se inicie un procedimiento de oficio y se le tenga a ella como tercera interesada", se relató.



"Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercía en contra de mujeres y la mala fama que posee hoy el demandado, así como el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena".

"Se realizó una entrevista al hoy demandado por su designación como candidato, a través de una llamada telefónica. En ella, el hoy candidato se encontraba acompañado por su esposa, cuando en el minuto 36 con 9 segundos la entrevistadora le preguntó a la esposa del Senador con licencia qué sentía respecto a ser primera dama, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, respondió 'yo quería que fueras tú la primera dama', ante la mirada atónita de la presentadora, quien le recrimina que no realice esas manifestaciones y menos en presencia de su esposa", se expuso.



El precandidato de Morena a la Gubernatura de, sumó una tercera acusación en su contra por abuso sexual hacia una mujer, de acuerdo con la documentación presentada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido.En el expediente de admisiónrelató que entre las pruebas para admitir un procedimiento sancionatorio, se enlistó que el pasado 5 de enero una mujer envió un escrito donde aseguró que fue abusada por el senador con licencia.El pasado 22 de enero, lade Morena confirmó que se iniciaba el procedimiento de oficio contra Salgado Macedonio, y que éste tenía un plazo de cinco días hábiles para realizar la contestación correspondiente de forma presencial, si no concluirá su derecho.Además expuso 14 puntos donde, a través de notas periodísticas, se expone la conducta del morenista y también se relata que el 31 de diciembre de 2020 afirmó en entrevista radiofónica que le gustaría que la periodista Adela Micha fuera su primera dama, y no su esposa actual.tiene actualmente una denuncia pendiente por presunto abuso sexual contra una trabajadora de la Jornada Guerrero, en 2016, de la cual la Fiscalía podrá ejercer acción penal o no en los próximos días.Asimismo, el pasado 20 de enero,determinó que el morenista quedaba libre de otra acusación en su contra por violación, luego de que el delito prescribió por ser denunciado 22 años después.