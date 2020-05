Suma Saltillo 8 casos más de Covid-19, incluidos 3 menores

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Coahuila entró a uno de los picos de contagio de coronavirus más altos, hoy se contabilizan 8 nuevos casos de contagio en Saltillo, incluidos dos menores.



En total en la entidad se contabilizan 464 casos de contagio de Covid-19, en el último corte del Plan Estatal de Prevención y Control del Civid-19, se reportaron 8 nuevos casos en Saltillo.



Sin embargo, durante la semana se registró el día con más contagios en la entidad, cuando hubo 39 nuevos casos confirmados de coronavirus, fue el jueves 30 de abril cuando se dio este repunte en la cifra de contagios.



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



1.- Al momento se registran 8 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad.



DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS



-Saltillo

Niña de 4 años

Niña de 8 años

Mujer de 38 años

Mujer de 28 años

Mujer de 37 años

Hombre de 15 años

Hombre de 29 años

Hombre de 37 años



2.- Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 464 casos - incluidos 41 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



231 Monclova

57 Torreón

57 Saltillo

29 Frontera

25 Piedras Negras

14 Matamoros

10 Castaños

8 Acuña

8 Sacramento

5 San Juan de Sabinas

4 Múzquiz

3 Ramos Arizpe

3 San Pedro

3 Cuatro Ciénegas

2 San Buenaventura

2 Francisco I. Madero

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



6 Torreón

6 Saltillo

5 Monclova

1 San Juan de Sabinas



ALTAS:



46 Monclova

25 Saltillo

17 Torreón

14 Piedras Negras

1 Sabinas

1 Escobedo



DECESOS:



23 Monclova

4 Matamoros

3 Acuña

3 Torreón

2 Saltillo

1 Piedras Negras

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 San Buenaventura

1 Múzquiz

1 Castaños



3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.



La información es totalmente CONFIDENCIAL.