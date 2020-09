Suman 10 muertos por masacre en Cuernavaca

Escuchar Nota

El Fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, confirmó el deceso de la décima víctima de la masacre registrada el pasado 1 de septiembre en un velorio de la colonia Antonio Barona.El Fiscal aprovechó para justificar la falta de resultados en las investigaciones a 20 días de registrados los hechos, “porque no hay más policías, porque no hay recursos y falta capacitación” de eso me disculpo.El pasado 10 de diciembre los padres de los jóvenes muertos en esta masacre exigieron al Fiscal resultados, pero también una disculpa por haber acusado a sus hijos sin pruebas de estar involucrados en actividades criminales.En respuesta el Fiscal Uriel Carmona dijo, que los papás de los menores de edad piden lo que sea, “uno que es padre entiende que tienen razón, pero por supuesto tienen derecho a pedir lo que sea, y nosotros encontrar a los responsables y estamos cerca”.Con información de Excélsior