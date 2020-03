Suman 115 muertas invisibles, se mantiene cifra negra de feminicidios

Escuchar Nota

al ser estranguladas, mutiladas, golpeadas y desangradas hasta la muerte, envenenadas o donde sus cuerpos tenían rastro de violencia sexual o heridas con objetos punzocortantes, entre el 2015 y el 2018, no se han clasificado como feminicidio, según un estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y CONNECTAS -.Esta cifra coloca aque se documentan en los 2 mil 646 crímenes que cumplían con las características para ser investigados como feminicidios y sólo fueron reconocidos como homicidios dolosos, documenta el estudio.La asociación denunció a la Fiscalía General del Estado de Coahuila comoDesnudó la falta de investigación por parte de laentre el 2012 y 2018, de las cuales, “no hay datos” más que su muerte.Argumentan en investigaciones lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas del crimen, investigaciones erróneas, así como la diferencia de circunstancias que toma en cuenta cada estado para la tipificación de un feminicidio, permiten castigar los asesinatos de mujeres con penas menores.lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, que haya existido alguna relación entre la víctima y el victimario, amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público; 7 de las 20 causales para tipificar el delito como feminicidio según el Código Penal.Dejando fuera de consideración actos como celos extremos, que el cuerpo de la víctima haya sido enterrado u ocultado, cuando se desprendan, de la escena del crimen, actos de humillación o denigración, haya sido obligada a ejercer prostitución,“Los hoyos negros del sistema judicial ha provocado que durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de forma violenta a decenas de mujeres en el estado, no siempre sean procesadoscita el texto de la investigación que solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018.“recuentemente son violadas, mutiladas y en algunos casos, sus muertes son el trágico desenlace de años de violencia”, señala Mexicanos Contra la Corrupción.La importancia de que las autoridades investiguen los contextos de los homicidios es para poder tipificarlos de manera más justa.En pleno siglo 21, aunque las mujeres están cada vez mejor preparadas en las áreas industriales y automotriz en la región,dijo Ninfa Gómez, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex, Coahuila-Sureste.“Me toca convivir con gente que labora en otras industrias, en otras áreas y nos damos cuenta, sobre todo en puestos gerenciales, y cuando sucede, los sueldos y prestaciones son diferentes... Creemos que estamos a la par, pero la verdad es que no”, dijo.por estar casadas o tener hijos. Mientras que las mujeres están cada vez mejor preparadas, es talento que se desperdicia, algunos casos están logrando escalar enormemente en empresas de talla mundial.La mayoría de las mujeres agremiadas en esta comisión,y lograr transmitir el mensaje, que pese a los esfuerzos, se ha ido desvirtuando considerablemente.no se trata de un día festivo, ni restar valor a los hombres, sino que todos tengan claro cuál es la problemática en relación a la mujer, como los feminicidios y la violencia de género., muchas de ellas sin acudir a sus establecimientos y otros tantos portando un distintivo morado.Aunque persisten las quejas sobre una tendencia deElías Martínez, presidente de la Asociación Administradores deaseguró que al menos en esta región, esto solo depende de los tabuladores que se aplican de forma general.La mayor parte de las empresas que conforman esta asociación,buena parte de ellas cuenta con certificaciones y protocolos internacionales.De los 100 mil trabajadores que conforman la fuerza laboral de las 130 empresas que integran la asociación,, vitales para el funcionamiento de cada área, desde sus cargos directivos, administrativos y operativos.“La gran mayoría está apoyando el movimiento,Lo que se les está pidiendo es que avisen y que la empresa pueda tomar sus precauciones para cubrir esa ausencia”, dijo el ejecutivo.Aunque no se ha determinado el número de negocios,para solidarizarse con el movimiento nacional, fecha en la que también se prevé una menor actividad comercial.siempre ha reconocido la importancia de las mujeres, ya que al mismo nivel que los hombres han construido la historia de nuestra ciudad”, mencionó Eduardo Dávila Aguirre, presidente del organismo empresarial.Explicó que “algunos, que no queden pendientes o compromisos por entregar que pudieran afectar el derecho de otras personas, hay entregas de productos de primera necesidad, asuntos de salud, por ejemplo”.toma decisiones dependiendo de las características propias de su negocio. Sin embargo, en la última reunión de Consejo, fue unánime la decisión de apoyar este movimiento.Aunque no precisó la cantidad de colaboradores con los que cuenta el comercio local, señaló que al menos la mitad son mujeres.pidió al Congreso del Estado sy trabajar en la reforma del Código Penal con perspectiva de género.La especialista en Género y Derecho consideró que algunos artículos y conceptos son anacrónicos.y con derechos humanos; segundo, muchísimas atenuantes para los delitos de violencia de género hacia las mujeres, cuando es por parte de la familia, y no se está juzgando como un agravante, sino como un atenuante., para cuando son violaciones, pero cuando es cometida por la pareja, por el esposo, la pena se reduce de 3 a 10 años, es una pena menor, una atenuante”.Afirmó que se requieren reformas con perspectiva de género, revisar el Código Penal.dijo que espera sea aprobada la iniciativa que presentó en el Congreso de Coahuila para. En Coahuila la pena es de 20 a 40 años dentro del delito de feminicidio; estoy buscando que en Coahuila sea de 90 años la pena", manifestó.Tras haber presentado esta iniciativa hace dos meses y estar actualmente en análisis se espera que“La iniciativa tiene que ver con la actuación diaria dentro de laen las estadísticas que nosotros tenemos, hemos buscado que dentro de nuestro marco jurídico no tengamos huecos o lagunas que luego por ello obstaculice la labor de la justicia, como primer punto", señaló.Y como segundo punto, añadió el Mandatario estatal, está la sanción también como método de prevención."Es decir, que sepan a lo que se atienen quien comete un delito, pero sobre todo, un feminicidio en Coahuila".que sería la más alta, se mandaría un mensaje a la sociedad de lo que representa el poder prevenir cualquier tipo de delito que pueda dañar la integridad de las mujeres de Coahuila, sobre todo el feminicidio, puntualizó.las estudiantes que realizan prácticas en los hospitales asistirán a cumplir con su labor yen sus uniformes, así lo dio a conocer Eva Kerena Hernández Martínez, directora de la institución.cifras equivalentes a la población que hay de enfermeras trabajando en hospitales e instituciones de salubridad en el estado, por lo que a fin de cumplir con su compromiso como prestadoras de servicios de salud y no poner en riesgo la vida de personas, infantes e incluso de las mismas mujeres, acudirán a sus centros de trabajo, puntualizó Hernández Martínez.“A los chicos que van a práctica por su formación, les pedimos de la manera atenta, porque también es parte del compromiso, sin embargo, la Facultad, apegada a esta solicitud de no violencia, vamos a mandarles los lazos”, agregó.En el Poder LegislativoEl diputado Emilio Alejandro decomo descuentos salariales, por ausentarse de sus labores con motivo del movimiento“Nosotros desde hace algunas semanas nos manifestamos en el sentido deHemos girado las instrucciones al tesorero del Congreso del Estado, con el propósito de que aquellas compañeras que decidan participar, lo puedan hacer de manera libre, sin verse afectadas en su salario o prestaciones laborales.Es una manifestación con el propósito de que se les voltee a ver en cuanto a las necesidades y exigencias justas que tiene la mujer mexicana, de seguridad y de justicia, en cuanto a la ola de violencia que se viene viviendo en contra de ellas”., a pesar del anuncio hecho el jueves por la Secretaría de Educación del Estado en el sentido de que todos los niveles de educación básica suspenderían clases con motivo del paro nacional de mujeres convocado para ese día.A través de una circular, el director de la institución particular, José Antonio Mellado Moya,en apoyo al rechazo a la violencia contra las mujeres, pero que no se suspenderán las clases como ya lo había anunciado la Secretaría de Educación.