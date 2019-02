Suman 133 los muertos en India por alcohol adulterado

Al menos 35 personas más murieron en el noreste de India después de beber alcohol adulterado, llevando así el balance de fallecidos por este caso de envenenamiento masivo a 133 personas, anunció la policía el domingo.Al menos 200 personas seguían hospitalizadas. El drama se produce menos de dos semanas después de la muerte de un centenar de personas en el norte del país en circunstancias idénticas."El balance de la tragedia por el alcohol alcanza 133 muertos en los distritos de Golaghat y Jorhat", en el Estado de Assam, declaró a AFP Mukesh Agarwala, alto responsable de la policía."Diez personas fueron detenidas. Enviamos muestras del líquido a un laboratorio forense y esperamos su informe", añadió.Las víctimas comenzaron a enfermarse el jueves por la noche luego tras haber consumido alcohol producido clandestinamente.La mayoría de las personas intoxicadas, entre las que hay numerosas mujeres, trabajaban en plantaciones de té en la región.Según los médicos las víctimas fueron hospitalizadas por intensos vómitos, casi sin aliento y con fuertes dolores en el pecho.El jefe del gobierno del estado de Assam, Sarbananda Sonowal, ordenó una investigación. Entre los detenidos figuran un hombre que vendía alcohol adulterado y dos responsables de la administración fiscal del distrito que tomaron las precauciones adecuadas antes de la puesta en venta de este alcohol.A mediados de febrero, un centenar de personas murieron en un fin de semana por alcohol adulterado y numerosas víctimas tuvieron que ser hospitalizadas, en una zona a caballo entre los estados de Uttar Pradesh y Uttarakhand (norte), a 150 kilómetros de la capital, Nueva Delhi.La policía inició entonces una amplia operación contra las destilerías clandestinas.Cientos de indios pobres mueren cada año por consumir alcohol adulterado barato. Los contrabandistas agregan a menudo en su mezcla metanol, un alcohol muy tóxico a veces utilizado como anticongelante.De los 5 mil millones de litros de alcohol bebidos cada año en India, alrededor del 40% son producidos ilegalmente, según el International Spirits and Wine Association of India.Varios estados indios se disponen a prohibir el alcohol o ya lo han hecho. Las voces más críticas con este tipo de medidas afirman que esto no hace más que aumentar la elaboración y la venta de alcohol clandestino.