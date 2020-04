Suman 2 millones 242 mil 868 casos de Covid-19 en el mundo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pandemia de coronavirus Covid-19 alcanzó 2 millones 242 mil 868 personas infectadas, mientras que el número de víctimas mortales rebasó las 150 mil, de las cuales, 8 mil 493 fueron registradas en las últimas 24 horas.



Una de las regiones más afectadas por la pandemia esta semana fue Latinoamérica, donde hubo más de mil muertes en los últimos tres días, donde además ya se tienen contabilizados 84 mil 286 infectados, siendo Brasil el país más afectado en esta zona del continente.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo se confirmaron 82 mil 967 casos de Covid-19 en el transcurso del día, de los cuales, la mayor parte fueron detectados en Europa y en la región de las Américas, donde se reportaron 37 mil 778 y 36 mil 486 nuevos contagios, respectivamente.



La OMS destacó que ninguno de los contagios registrados ocurrió en países o territorios donde no había rastro de coronavirus antes de las últimas 24 horas. No obstante, la enfermedad ya está presente en 185 países, según lo reportado por la Universidad Johns Hopkins.



En el transcurso del día, el gobierno de China informó que conforme los casos de Covid-19 disminuyeron en el país, un equipo de especialistas realizó una minuciosa investigación sobre las cifras reportadas de contagios en el territorio, particularmente en la ciudad de Wuhan, en la provincia central de Hubei, considerada epicentro de la pandemia.



Como resultado de dicho trabajo, el total de contagios en Wuhan se incrementó en 325 personas infectadas y el número de muertos también incrementó en mil 290. A pesar de ello, el gigante asiático sostiene que las presiones a su sistema de salud descienden paulatinamente.



África es el continente donde el coronavirus se ha propagado de una forma más lenta que en otras regiones, al haber reportado 517 nuevos casos y 36 muertes en las últimas 24 horas, los cuales se suman a los 12 mil 360 casos positivos y las 586 víctimas mortales.



Hasta el momento, la OMS sostiene como muy elevado el nivel de riesgo del coronavirus, por lo que compartió a través de su página de internet diversas guías y recomendaciones para prevenir contagios o mantener el confinamiento para quienes han estado expuestos a zonas de contagio.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de Covid-19 en el mundo, que hasta este viernes registró 701 mil 131 personas infectadas y está por llegar a los 37 mil muertos, de los cuales, la mayoría se concentran en Nueva York, Michigan e Illinois.



En segundo lugar, se encuentra España, país que rebasó ya los 190 mil contagios registrados. No obstante, el diario El País relata que existe gran preocupación en cuanto a los casos sospechosos, ya que se estima que hay cerca de 419 mil posibles casos acumulados en 10 de las comunidades autónomas.



Mientras la pandemia sigue avanzando, Estados Unidos reiteró su interés por investigar el origen del coronavirus, el cual, según las hipótesis de sus unidades de inteligencia, surgió en un laboratorio y no en un mercado de la ciudad china de Wuhan, tal como lo anuncian las fuentes oficiales del gobierno de Xi Jinping.