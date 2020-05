Suman 38 muertes por influenza en Jalisco

Escuchar Nota

Guadalajara.- La temporada de influenza para Jalisco no fue buena. Se consolidó en el primer lugar nacional por número de muertes.



De acuerdo con la Secretaría de Salud federal (Ssa), la entidad acumuló 38 defunciones del 27 de septiembre al 14 de mayo -temporada de la enfermedad- lo que representa un incremento de 19 por ciento con respecto al ciclo anterior.



Sin embargo, la totalidad de las muertes se registró este año. La primera fue durante la segunda semana de enero.



Jalisco fue la única entidad que en lugar de bajar el número de fallecidos, aumentó. A nivel nacional se registró una reducción de 54.5 por ciento al pasar de 811 a 369, con las que cerró la temporada.



En cuanto a casos confirmados, Jalisco ocupó el cuarto lugar al acumular 352 pacientes; por encima quedaron la Ciudad de México, San Luis Potosí, Coahuila y el Estado de México.



De una temporada a otra y contrario al comportamiento en el país, Jalisco casi duplicó el número de contagiados, pues pasó de 188 a 352.



La letalidad del virus fue del 10.7 por ciento, es decir, 10 de cada 100 pacientes que presentaron esta enfermedad respiratoria no sobrevivió.



Casi la mitad de los pacientes que se presentaron a nivel nacional, dieron positivo al serotipo AH1N1, causante de la pandemia de 2009 que en Jalisco mató a 106 personas e infectó a 5 mil 369. Se trató de una cepa nueva, cuyo ADN tenía elementos porcinos, aviar y humanos.



Pese a que ya hay vacuna, mucha gente no se la aplica. De acuerdo con la Ssa, el 94 por ciento de las 369 defunciones que hubo en México estuvo asociada a la ausencia de la aplicación del biológico.



Además, muchas de las víctimas mortales en el país presentaba comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, entre otras.



"Hasta el corte de información se han registrado 369 defunciones positivas a influenza, de las cuales, 281 fueron por AH1N1, 36 por AH3N2, 30 por influenza B y 22 de influenza A", indica el reporte.



Aunque la temporada terminó y no inicia hasta finales de septiembre, no se descarta que se sumen más casos e incluso muertes.



Actualmente, Jalisco atraviesa por una crisis por otro virus que afecta las vías respiratorias, el SARS-CoV-2, responsables de la enfermedad Covid-19 que hasta ayer había matado en la entidad a 69 personas e infectado a 767.



Del total de fallecidos por coronavirus, 41 se han registrado del 1 al 15 de mayo, siendo el mes más crítico para Jalisco.