Suman 650 mil muertes por Covid-19 en todo el mundo

Ciudad de México.- La Universidad Johns Hopkins situó este lunes el número de decesos acumulados por Covid-19 por encima de los 650 mil a nivel mundial, con Estados Unidos como principal foco de muertes, con una cuarta parte del total.



La recopilación de la Johns Hopkins, que se basa en fuentes oficiales a nivel global, sitúa las muertes en 650 mil 029, de las cuales 147 mil 143 se han dado en Estados Unidos y 87 mil 004, en Brasil.



Este número de defunciones se ha dado en algo más de seis meses desde que se anunció la transmisión humano a humano del coronavirus SARS-CoV-2.



En el ranking de muertes por el nuevo coronavirus, Reino Unido está en el tercer lugar con 45 mil 844, seguido de México con 43 mil 680, por encima de los 30 mil decesos oficiales se encuentran también Italia, India y Francia.



Estados Unidos ha vuelto a superar este mes la media de mil muertos diarios, algo que no ocurría desde finales de mayo, aunque sigue lejos de los más de 2 mil muertos diarios que llegó a alcanzar a comienzos de aquel mes.



En cuanto a las muertes acumuladas, el estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia en la oleada de primavera, es el más afectado, con 32 mil 645 decesos.



Pese a los nuevos repuntes en estados del sur, ninguno de estos ha llegado aún a la cifra de mortalidad de los estados del noreste de Estados Unidos, ya que Florida y Texas, los nuevos focos de infecciones, no superan aún los 6 mil muertos.



Los datos de Johns Hopkins calculan que más de 16.33 millones de personas han sido infectadas por el Covid-19, con 9.44 millones de esas personas recuperadas de la enfermedad.



En las últimas 24 horas, han sido confirmados unos 205 mil contagios con el virus SARS-CoV-2 en todo el planeta y la progresión a nivel mundial no da signos de abatimiento.



Estados Unidos, la principal economía mundial, sigue teniendo dificultades para reabrir su economía sin provocar aumento de infecciones, algo que podría agravarse con la llegada del otoño y de la temporada de gripe.