Suman cuatro osamentas encontradas al costado de construcción de hotel en Isla Mujeres

“Si los matas no los desaparezcas, déjalos donde los encontremos, si algo te debían, con su vida ya pagaron, no seas tan inhumano, no solo les hiciste daño a ellos, nos dañaste a toda la familia y si aun lo tienes con vida devuélvelo te lo suplico por favor”, se lee.



, en la zona continental del, conurbado con esta ciudad. Hasta el momento se ha confirmado ya que los restos de cuatro personas han sido ahí depositadas.en donde familiares de víctimas de desaparecidos afirman que hay una “fosa” o una suerte de “cementerio clandestino”, creado por la delincuencia organizada para depositar cadáveres de exobreros o varones que fueron a pedir empleo a las obras del centro de hospedaje, próximo a inaugurarse.Dos hombres -Ezequiel “R” y Manuel “V”- presuntamente relacionados con el homicidio de esa persona, fueron detenidos el 20 de noviembre y su testimonio llevó a las autoridades a ubicar el sitio en donde depositaron el cadáver de una de las cuatro víctimas.Ante la insistencia de familiares sobre la existencia de más cuerpos encontrados, pero ocultados por la Fiscalía General de Quintana Roo, la institución anunció ayer que ampliaría el rango de búsqueda en el lugar y hoy informó que se encontraron huesos de otras tres personas, lo que hace un total de cuatro víctimas ahí depositadas.De acuerdo con la institución fue necesaria la participación de peritos en Antropología Forense para iniciar las labores que permitan establecer la identidad de las tres personas, así como las causas de su fallecimiento.En el lugar,, mencionó la autoridad.Ayer familiares de algunos de los desaparecidos colocaron copias fotostáticas con los retratos de las víctimas, en automóviles que circulaban por la zona o que se encontraban estacionados.El texto suplica para que las víctimas no sean enterradas y sus cuerpos, queden en lugares en donde puedan ser encontrados. “No lo quieras borrar de la tierra, no lo quemes por favor, ayúdanos a que no pase eso; al fin ya esta muerto, tu objetivo ya lo cumpliste”.