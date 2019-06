Suman otra suspensión contra Santa Lucía

Un tribunal federal de la Ciudad de México concedió hoy una nueva suspensión provisional que prohíbe realizar obras del aeropuerto de Santa Lucía mientras no se cuente con estudios completos de impacto ambiental y autorización de la Secretaría de Medio Ambiente.El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la suspensión en uno de los 147 amparos promovidos por el colectivo #NoMasDerroches y además ordenó preservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco tal y como se encuentran.Ya son cuatro los tribunales colegiados que han concedido suspensiones provisionales, dos en la CDMX y dos en Naucalpan.Las suspensiones provisionales, por su naturaleza jurídica, solo duran unos cuantos días, pues los jueces de Distrito que tramitan los amparos las pueden dejar sin efectos al resolver sobre la suspensión definitiva, en la cual ya se cuenta con más pruebas e informes de autoridades.Lo anterior ya sucedió con las suspensiones provisionales que habían concedido los tribunales colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que fueron revocadas entre el viernes y este lunes por el Juez Cuarto de Distrito en Naucalpan, Saúl Martínez Lira.Sin embargo, la acumulación de criterios de los tribunales colegiados en sentido favorable a la suspensión es una señal negativa para el Gobierno, pues son esos tribunales los que tendrán la última palabra, tanto sobre las suspensiones definitivas como en las sentencias de fondo para resolver si la cancelación del NAIM fue legal.Actualmente, y por tiempo indefinido, están vigentes tres suspensiones definitivas otorgadas por los jueces Octavo y Décimo Tercero de Distrito en Naucalpan, que exigen estudios ambientales, aeronáuticos, arqueológicos y de viabilidad social e interinstitucional.Las negativas de Martínez Lira no afectan las decisiones de sus colegas. Dicho juez ha considerado que, como aún no hay obras en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, no hay materia para una suspensión.Varios jueces de la CDMX y el Estado de México tienen pendiente resolver sobre suspensiones definitivas, pero basta con que una sola esté vigente para que las obras no puedan iniciar.La suspensión que concedió hoy el Vigésimo Tribunal en la CDMX es casi idéntica a la primera que hubo en estos litigios, dictada por el Primer Tribunal en Naucalpan.Las tres magistradas del tribunal enfatizaron el posible daño al Área Natural Protegida Laguna de Zumpango, que abarca fracciones de nueve municipios, y al Parque Estatal Sierra Hermosa en Tecámac."La construcción del nuevo aeropuerto, de acuerdo al principio de precaución, bien podría afectar no sólo las zonas protegidas antes aludidas, sino las adyacentes, en tanto que la mencionada edificación traerá consigo razonablemente la afectación del aire, disminuyendo su calidad al generarse gases contaminantes; además de que aumentarían las partículas suspendidas y el nivel de ruido de la región", afirma el fallo.El tribunal rechazó pronunciarse por ahora sobre la legalidad de la cancelación del NAIM y no aceptó ordenar que se reanuden las obras de ese proyecto, pues ese tema se resolverá en la sentencia de fondo del juicio.