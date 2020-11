Super Mario Bros. 3 se convierte en el videojuego más caro en la historia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando se trata de subastas y objetos raros podemos sorprendernos de lo que los fanáticos están dispuestos a pagar para ser los dueños de algo único. Es el caso de una copia de Super Mario Bros. 3 que, tras venderse por 156 mil dólares, se ha convertido en el título más caro de la historia.



Se trata de una copia sellada que data de 1990 que alguien compró por un equivalente a 3 millones 146 mil 780 pesos en una subasta que se realizó hace unos días.



Aunque el precio inicial era de 62 mil 500 dólares (es decir alrededor de un millón 260 mil 729 pesos) los 20 postores que participaron en la venta subieron la oferta y, al final, el juego de NES superó cómodamente al poseedor del récord anterior, una copia de Super Mario Bros., que se vendió por 114 mil dólares (equivalente a 2 millones 299 mil 570 pesos) en julio pasado.



Según Heritage Auctions, la casa de subastas que vendió el juego, el precio récord del videojuego no es una locura pues está justificado por un par de factores. El primero que el diseño de la caja que es relativamente raro pues muestra palabra "Bros." del lado izquierdo y en el frente, donde oscurece ligeramente la mano de Mario. Las versiones posteriores movieron la palabra más hacia el centro y a la derecha.



Sin embargo, el detalle de la caja es solo un factor que aumentó el valor. De hecho, un título con esta característica se vendió en la casa de subastas en julio por solo 38 mil 400 dólares (774 mil 592 pesos al tipo de cambio de hoy). Entonces ¿por qué se pagaron millones?



Lo que representa el mayor valor en este caso fue la condición en la que se vendió. El juego recibió una calificación Wata 9.2 A + por su condición, que califica tanto la calidad de la caja como la calidad de su sello original. Mientras tanto, la versión anterior tenía una calificación ligeramente más baja de Wata 9.0 A.



Junto a Super Mario Bros. 3, una copia sellada de Pokémon Red se convirtió en el juego de Pokémon más caro vendido al por 84 mil dólares (alrededor de un millón 694 mil 420 pesos) durante la subasta llevada a cabo la semana pasada.



Heritage Auctions no mencionó si había algo único en esta versión en particular, pero parece que se vendió en muy buenas condiciones, con una calificación de Wata 9.8 A ++.



Otro juego que ha pasado a la historia por la enorme cantidad que se pagó por él es el Nintendo World Championship un cartucho especial que contenía fragmentos de Super Mario Bros, Rad Racers y Tetris, y que en 2017 se subastó en eBay por 100 mil 88 dólares (alrededor de 2 millones 18 mil 678 pesos).



Uno más que vale la pena mencionar es Mike Tyson's Punch-Out!, de 1987. El título, que fue autorizado por el propio Mike Tyson, se vendió por 50 mil 400 dólares (es decir un millón 16 mil 519 pesos).



Las subastas de videojuegos se están volviendo más comunes y más personas quieren participar de ellas así que habrá que esperar si se siguen rompiendo récords.