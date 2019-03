‘Súper Tortugo’, el héroe que salva tortugas marinas en Guerrero

Los superhéroes son personajes que se dedican a proteger a la humanidad del mal que intenta destruirla a toda costa. Personajes como Superman, Spiderman o el mismo Enmascarado de Plata, El Santo, salvan el día de las personas en películas o cómics. Sin embargo, hay héroes reales que salvan y protegen la vida de seres vivos, como El Super Tortugo, que ha dedicado 15 años de su vida para resguardar a las tortugas marinas.El hidrobiólogo Manuel Salvador Gómez Galeana decidió hace en 2005 hacer algo para proteger a las tortugas marinas de sus depredadores y evitar su extinción. Entonces nació Super Tortugo, el guardián de las tortugas de Guerrero.Gómez Galeana tiene 58 años, es originario del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, pero tuvo que salir para estudiar la preparatoria, en Cuernavaca, y posteriormente la licenciatura en Hidrobiología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa.Al terminar su carrera, decidió regresar a Guerrero, donde trabajo en centros de producción de larva de langostino malayo del gobierno, pero fue en el 2000 que empezó a interesarse por salvaguardar la vida marina."Desde el 2000 empecé a hacer labores de protección, a colaborar como vigilante ambiental de la Profepa, después en 2007 puse un campamento tortuguero pensando en que podríamos hacer más por la tortuga", explicó.En ese mismo año nació Súper Tortugo con la intención de generar conciencia sobre el cuidado de las tortugas y así ayudar en su conservación."Hay la idea de que héroes van a venir a salvarnos, Superman, El Santo. Yo pienso que todos llevamos un héroe dentro de nosotros y quise mandar ese mensaje con Super Tortugo, que los niños vieran a alguien enmascarado, que vieran el personaje y que se les quedara esa idea.Por ejemplo que cuando vieran a su papá comprando una tortuga o un huevo y que digan 'vimos a Super Tortugo y nos dijo que de ese huevito que estas consumiendo, sale una tortuga y tú la vas a matar', ese mensaje se le ha dado a los niños y ha funcionado, ha venido gente a decirme que ya no come tortuga porque sus hijos los regañaron", añadió.Las tortugas marinas salen del mar a desovar entre las 23:00 y las 4:00 horas, ese es el tiempo que tiene Manuel para recorrer las playas a bordo de su cuatrimoto para ubicar los nidos, levantar los huevos y trasladarlos a su campamento antes de que lleguen cazadores a recolectarlos para su venta.​Y aunque la inversión para mantener el campamento y sus tareas diarias es alta, a él lo mueve la ilusión de fomentar la conservación de la especie."Siento que es una misión de vida, ya tengo problemas en la espalda por andar en la cuatrimoto, pero yo haré esto hasta que pueda porque ver regresar a las tortugas es algo que no se puede explicar.También la cara de los niños cuando les explicas la importancia de las tortugas, cuando le dan un nombre a una tortuga y la liberan, eso es inexplicable".El investigador señaló que las tortugas son destazadas para consumo humano y los huevos, vendidos por docena, "hubo un tiempo en que decían que son afrodisíacos, pero nada de eso, tienen mucho colesterol, hasta daño terminan haciendo", indicó.La desinformación ha provocado que las tortugas sean una especie cazada para su venta, por lo que Super Tortugo arriesga su integridad, "por eso siempre ando armado", explicó.Sin embargo, para el Super Tortugo todo valdrá la pena cuando miles de tortugas que él cuidó regresen a la playa que las vio nacer, como desde hace años ya no sucede.