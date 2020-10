Supera expectativas votación en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coahuila-. La pandemia del Covid-19 no ahuyentó de las urnas a los ciudadanos de Monclova y de los municipios de la Región Centro de Coahuila para ejercer su derecho al voto en la elección de diputados locales, pues se registró una participación superior a la que muchos esperaban.



Los pronósticos eran que pocos ciudadanos saldrían a votar por el temor a contagiarse de coronavirus, pero no resultó así. Desde temprana hora, decenas de electores empezaron a realizar filas en las diferentes casillas, aun cuando en general abrieron en promedio una hora tarde, debido a la falta de funcionarios.



La mayor participación se reflejó sobre todo en casillas ubicadas en colonias del oriente y sur de Monclova, donde a los ciudadanos no les importó esperar a que se abrieran, sin embargo, en colonias del centro y residenciales, la afluencia resultó menor.



Una vez que se abrieron las casillas, capacitadores del INE giraron instrucciones a los electores sobre la manera en que debían votar para prevenir contagios de coronavirus; en primera instancia se les pidió que respetaran la sana distancia de 1.5 metros y que quien no tuviera cubrebocas, solicitara uno.



Posteriormente se les pidió que no tuvieran contacto de manos con los funcionarios de casilla, a los que solo debían mostrar la credencial de elector, y que después de emitir su voto acudieran a que se las marcaran con unas pinzas, para que finalmente les pintaran el dedo con tinta indeleble sin tener contacto con el escrutador.



Laura Edith Gómez, la primera ciudadana que emitió su voto en la casilla 331 del oriente de Monclova, comentó que se sintió muy segura al momento de sufragar porque se cumplió con todos los protocolos de seguridad para prevenir contagios de Covid-19, “solo me sentí desesperada porque la casilla abrió un poco tarde”.



La contingencia sanitaria tampoco ahuyentó de las urnas a personas con capacidades diferentes interesadas en ejercer su derecho al voto.



Tal fue el caso de Eugenia de León, quien llegó en silla de ruedas porque le amputaron el dedo de un pie y la herida se le abrió, pero eso no impidió que acudiera a votar a la casilla 338. “Me siento bien, no tengo miedo por la pandemia del Covid, vengo con cubrebocas y protegida”, expresó.



En las primeras horas de la mañana se registró la mayor afluencia de votantes en las casillas, pero al filo del mediodía comenzó a bajar, sin embargo, no dejaban de llegar ciudadanos de manera escalonada para ejercer su derecho cívico.



Si bien es cierto que las urnas no estaban a su máxima capacidad de boletas de votación, era visible que la mayoría tenía una alta cantidad de sufragios.