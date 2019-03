Superan metas en el pago de Predial

Se superan las cifras de recaudación del Impuesto Predial, informó el director de Catastro, Eleuterio López Leos, quien dijo que espera en los siguientes meses continúe esta buena respuesta por parte de los ciudadanos.Mencionó que en el mes de enero y febrero se superaron las metas que se tenían y en el mes de marzo también, pues se lleva un millón y medio más de lo que se tuvo en el año anterior, ya que hasta el momento se ha recaudado 4 millones 500 mil pesos.Ante esto, resaltó que en el mes de abril se espera que se logre que los comerciantes de las franquicias que no han liquidado el predial se acerquen cuanto antes, pues existen algunas que tienen tiempo que no se han reportado y esto es muy importante para que obtengan su licencia de funcionamiento.“Esperamos que pronto los dueños de estas franquicias se reparten de forma inmediata, pues muchos los comercios que no se han reportado en el pago del Impuesto Predial, por lo que se estará notificando a esto para que pasen a pagar cuanto antes”, señaló.El entrevistado resaltó que lamentablemente ya se terminaron descuentos que se tuvieron en los tres primeros meses del año, los cuales fueron del 15, 10 y 5 por ciento, por lo que esperan que las autoridades municipales vean la posibilidad de tener otros descuentos.Por lo pronto, invitó a los ciudadanos a que acudan a pagar el Impuesto Predial lo más pronto posible.El taller de manualidades que implementó el DIF Monclova llevó al Comedor Comunitario Alimentando Corazones de la colonia 21 de Marzo, las actividades para realizar pompones de papel.Además de la prevención y cuidado de la salud de los monclovenses, el sistema DIF Monclova lleva también este tipo de actividades para mejorar la economía familiar y la convivencia dentro del hogar, ya que familias enteras pueden adquirir este tipo de habilidades y trabajar juntos dentro de casa.Para la presidenta del DIF Monclova, la Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, este tipo de actividades ayudan a la regeneración de familias, las cuales son el núcleo del tejido social de nuestra ciudad, ya que las familias aprenden la cultura del autoempleo, llevando servicios dentro de sus colonias y familiares.Cada semana le llevan estos tipos de talleres con diferentes temáticas, con el fin de que las asistentes adquieran varias habilidades y ponerlas en marcha inmediatamente que las aprenden.Los talleres se llevan a cabo también en diferentes escuelas, CEDIF Norte y Sur, además los comedores comunitarios, sólo basta solicitar estos beneficios en DIF Monclova y programar visitas para que lleguen los talleres a todas las personas que así lo desean.