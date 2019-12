Superchivas se presenta con victoria

Guadalajara, Jal.- El Guadalajara tuvo su primer ensayo en su versión de Superchivas y venció 0-1 con autoridad a Venados de Mérida de la Liga de Ascenso.



En partido disputado en el Estadio Carlos Iturralde, el técnico rojiblanco Luis Fernando Tena puso sobre la cancha su primer once de un equipo en el que ahora cuenta con opciones en cada posición.



El once inicial fue con Antonio Rodríguez, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, José Juan Vázquez, Fernando Beltrán, Eduardo López, Isaac Brizuela, Alexis Vega, y Oribe Peralta.



Desde los primeros minutos el Rebaño dominó a su rival a base de constantes toques en corto, siempre manteniendo el balón a ras de césped, y al minuto 15 ya habían reflejado su superioridad futbolística en el marcador en una jugada elaborada.



Eduardo López inició el avance con un despeje largo por derecha a Jesús Sánchez, quien envió servicio al centro del área donde Oribe Peralta supo anticiparse a la marca del defensa para conectar y sorprender al portero Armando Navarrete para el 0-1.



Chivas se relajó y permitió que Venados despertara para poner a prueba a Antonio Rodríguez con un tiro libre de Uscanga. El guardameta supo reaccionar ante el disparo y atajó para evitar la caída de su cabaña al 35'.



Al 37' de nuevo el Guadalajara tirado atrás generó otra falta en su contra, y de nuevo Rodríguez rechazó para mantener la ventaja. Poco después, Chivas intentó anotar el segundo por medio de López, quien estrelló en la base del poste derecho de Navarrete.



Para la segunda parte, Tena cambió a todo el once inicial para darle juego a Gudiño, Madueña, Briseño, Alanís, Calderón, Torres, Guzmán, Villalpando, Cisneros, Angulo, y Macías, lo cual se reflejó en la baja de intensidad pese a que Chivas mantuvo la posesión del balón pero con escasas llegadas, dejando ir la oportunidad sobre todo Cristian Calderón al 85' al no saber cerrar una diagonal.