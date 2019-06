Superhéroes se imponen en los MTV Movie and TV Awards

Avengers: Endgame, la película 22 del Universo Cinematográfico de Marvel, se coronó como la triunfadora de los MTV Movie & TV Awards 2019, que se realizaron en Santa Monica. También obtuvo las preseas a Mejor Héroe, que fue para Robert Downey Jr. por su papel de Iron Man, y la de Mejor Villano, para Josh Brolin, por su trabajo como Thanos.“Todo esto se lo debemos a Stan Lee. Te saludo donde quiera que estés”, expresó Anthony Russo, codirector del filme, junto con su hermano Joe.Acto seguido aparecieron en video los actores Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. para agradecerle a los fans y a los hermanos Russo.Siguiendo la línea de los superhéroes, Brie Larson, ganadora de un Oscar, recibió la presea por la Mejor Pelea, protagonizada por su personaje contra Minn-Erva en la película Capitana Marvel; agradeció la presea y se la dedicó a las dos chicas que fueron sus stunts (dobles).La actriz y cantante Lady Gaga obtuvo el premio MTV a Mejor Actuación en Cine por Nace una estrella, cinta que hace cuatro meses le dio el Oscar a Mejor Canción Original por el tema homónimo. El Mejor Momento Musical fue para esta película por el tema Shallow.El premio a Mejor Actuación de Terror fue para Sandra Bullock por Bird Box. La actriz de 54 años indicó que aceptó el filme porque consideró que era el más adecuado para hablar acerca de la importancia de la familia.Dwayne La Roca Johnson recibió el Premio Generación de los MTV Movie & TV Awards por ser una de las figuras más influyentes.“Cuando empecé era mitad negro, mitad samoano, medía más de un metro 80 y era luchador profesional. Me pidieron perder peso, dejar el ejercicio y las cosas que me gustan y yo: ¿Qué? ¡Gracias! Durante años estuve muy triste haciendo eso, pero un día me dije que no me iba a conformar con Hollywood, que más bien Hollywood se iba a conformar conmigo y así fue. Esto es lo que soy y estoy orgulloso de serlo”.Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, obtuvo el Premio MTV Trailblazer por su labor altruista, por su apoyo a las minorías y a quienes menos tienen. “Hay que aplaudir los caminos que nosotros abrimos. Hay que tener valor para crear caminos nuevos y todos tenemos que hacerlo en algún momento de nuestras vidas”.Las ocho temporadas de Game Of Thrones fueron votadas como el Mejor Programa. La Mejor Actuación en TV fue para Elisabeth Moss por The Handsmaid’s Tale.“Gracias a todos los que votaron y sólo puedo decirle a todas las mujeres allá afuera que nunca pierdan la fe y no dejen que nada las derrumbe”, comentó Moss.El premio a Mejor Actuación de Comedia fue para el canadiense David Levy por Schitt’s Creek. Nick Cannon fue elegido como Mejor Anfitrión, por su show Wild’n Out. En cuanto al Mejor Reality la gente votó por Love & Hip Hop: Atlanta.El trofeo al Mejor Beso fue para los actores Noah Centineo y Lana Condor por la cinta A todos los chicos de los que me enamoré. Centineo se llevó la estatuilla en forma de palomitas por Mejor Actor Revelación.Surviving R. Kelly, que aborda casos de mujeres abusadas por el rapero R. Kelly, fue el Mejor Documental.La presea a Mejor Héroe en la Vida Real fue para Ruth Bader Ginsburg, jueza y jurista estadunidense que aboga por la igualdad de género.Mejor Película: Avengers: EndgameMejor Programa: Game of ThronesMejor Actuación en Cine: Lady Gaga (Ally) – Nace una estrellaMejor Actuación en TV: Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s TaleMejor Héroe: Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man) – Avengers: EndgameMejor Villano: Josh Brolin (Thanos) – Avengers: EndgameMejor Beso: Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) – A todos los chicos de los que me enamoréMejor Reality: Love & Hip Hop: AtlantaMejor Actuación de Comedia: Daniel Levy (David Rose) – Schitt’s CreekMejor Actor Revelación: Noah Centineo (Peter Kavinsky) – A todos los chicos de los que me enamoréMejor Pelea: Captain Marvel – Captain Marvel vs. Minn-ErvaMejor Héroe de la Vida Real: Ruth Bader Ginsburg – RBGMejor Actuación de Terror: Sandra Bullock (Malorie) – Bird BoxMejor Documental: Surviving R. KellyMejor Anfitrión: Nick Cannon – Wild ‘n OutMomento más Meme-able: The Bachelor – Colton Underwood saltando la cercaMejor Momento Musical: Nace una estrella - Shallow