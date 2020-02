Superluna de febrero: horario, cómo y dónde ver la Luna de Nieve

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La primera y más grande superluna del 2020, conocida como la Luna de Nieve, ocurrirá en la noche del 8 de febrero y la madrugada del 9, pero si no sabes cuándo y dónde verla, a continuación te decimos el horario de este evento astronómico.

¿Cuándo y cómo ver la superluna de Nieve?



La superluna de Nieve, que será la luna llena más grande del año, se elevará del este y ocurrirá entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de febrero del 2020, alcanzando su punto máximo a las 01:33 horas de la Ciudad de México.



Para ver este fenómeno astronómico no es necesario usar binoculares o telescopios, pero una recomendación es alejarse de las zonas con mayor contaminación lumínica para que no interfiera con la experiencia, por lo que una opción es ir a las afueras de la ciudad.

¿Qué es una superluna?



Los astrónomos determinan el término "superluna" para referirse a una luna llena cerca del perigeo, o sea el momento en el que la Tierra y su satélite se encuentran más próximos y que coincide con la Luna en fase llena.