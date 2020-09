Superman también es migrante y luchará contra el racismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debajo de ese imponente traje azul y rojo, dentro de ese cuerpo que se hace casi invencible gracias al sol, Superman es un migrante que sólo desea ser aceptado en su planeta adoptivo, la Tierra.



Ese enfoque, el del Último Hijo de Kripton como un alienígena lleno de desasosiego ante las consecuencias de revelarse contra los humanos, es el corazón del nuevo filme animado Superman: Man of Tomorrow, disponible en México en renta y venta en plataformas como Google Play, Amazon Prime y iTunes.



La cinta animada Superman: Man of Tomorrow, con las voces de Darren Cris, Alexandra Daddario y Zachary Quinto, pone al superhéroe ante las dificultades de ser un extraño en la Tierra.



Dirigida por Chris Palmer, la película, que lidia con temas como el racismo y la xenofobia, toma inspiración de los cómics "Superman: American Alien" y "Superman: Earth One".



El largometraje expande su visión sobre lo que significa ser un extraño en una nueva tierra con otros dos personajes.



Por un lado, está el héroe Detective Marciano, refugiado en la Tierra y lleno de miedo; por otro, el villano Lobo, un cazarrecompensas cínico y violento.