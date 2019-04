Superpoderoso y divertido

En la lucha de DC por mantenerse presente en el ámbito cinematográfico y de demostrar que aunque tuvieron tropiezos con el Universo Extendido (DCEU) que lideraba Zack Snyder, llega Shazam! para conquistar al público y promete dejar un buen sabor de boca como lo hizo con La Mujer Maravilla (2017) y Aquaman (2018).La nueva propuesta por parte de compañía de cómics, está ambientada dentro del DECU y se sitúa un par de años posterior a la invasión de Steppenwolf a la tierra, hechos que ocurrieron en la película de La Liga de la Justicia (2017).Narra la historia de Billy Batson (Asher Angel), un huérfano de 15 años que vive en Filadelfia y está próximo a mudarse a su nuevo hogar de crianza temporal, el séptimo de manera consecutiva, con la familia Vázquez y sus otros cinco hijos adoptivos.La vida de Billy da un giro de 180 grados cuando en un día común mientras viajaba en un vagón del Metro, es transportado a un reino diferente, donde un antiguo mago le da el poder de transformarse en un superhéroe adulto y divino, al pronunciar la palabra “Shazam!”.Aunque este se mantiene incrédulo al inicio, se da cuenta de que lo que el misterioso hombre le prometió, era real, por lo que junto a su hermano adoptivo Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), deberá aprender de sus poderes y la responsabilidad que estos traen consigo.Al pronunciar las palabras, el joven se convertirá en Shazam (Zachary Levi), acrónimo de las palabras Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, y quien obtiene los poderes de súper fuerza, manipulación de la electricidad, híper velocidad, y la capacidad de volar.En su camino se encontrará con el Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), antagonista de la película, el cual es un inventor exitoso pero con ideas retorcidas, dueño de Industrias Sivana, quien de niño había sido convocado por el extraño mago, pero no lo eligió, por lo que le guarda un gran resentimiento y pasa su vida intentando descubrir los secretos de la magia a través de la ciencia.» En una estación de tren, Billy Batson se encontrará con un hombre anciano que le otorgará los poderes de los dioses, “SHAZAM”, ya que él está demasiado mayor para continuar. Tras decir “¡Shazam!”, el joven recibirá un rayo y será capaz de transformarse en un superhéroe adulto con un traje rojo.La película es dirigida por David F. Sandberg y escrita por Henry Gayden, quienes se encargan de darle un tono relajado a la historia, pues en palabras de los propios creadores, estamos ante un adolescente que por azares del destino obtiene súper poderes y debe aprender a utilizarlos.Al tratarse de una mente que no ha llegado a su punto de madurez, es lógico que en más de una ocasión, el protagonista no tendrá presente aspectos como el mantener su identidad de manera anónima, así como la nula medición de sus poderes al momento de intentar salvar el día.Por otro lado, para los que son seguidores de las películas de súper héroes o lectores recurrentes de los cómics, encontrarán una gran cantidad de referencias hacia las películas que preceden a la misma, así como elementos del personaje en el que está basado, que para más de uno puede resultar interesante.Asimismo, ante las constantes comparativas que hacen los fans acerca de las dos compañías de cómics con mayor presencia a lo largo de la historia como lo son Marvel y DC, los creadores de la película alzaron la voz para dar su punto de vista acerca de la época dorada que viven los personajes de las historietas, en la actualidad.Peter Sefran, productor de la cinta, dijo que “siempre he creído, que lo que nos une a los fanáticos de las historietas, es algo mucho más grande que lo que nos divide”, a lo que agregó, “así que toda esta rivalidad entre Marvel y DC es un poco basura, porque realmente todos somos fans de la misma cosa”.También comentó que incluso el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, quien además dirigirá una nueva adaptación de Escuadrón Suicida, ha trabajado con ambas compañías y “la Tierra no ha dejado de girar fue de su eje”.De esta forma, Shazam! se estrena este 5 de abril en las carteleras del cine, con 93% de aprobación (con base en 81 críticas) en el sitio Rotten Tomatoes. Acreditación que sólo la Mujer Maravilla había sostenido por parte del DECU.