Supervisará el municipio proyectos de Ferromex

A fin de que los diversos proyectos que contempla la empresa Ferromex no afecten a la población nigropetense, el edil Claudio Mario Bres dio a conocer que estará muy de cerca vigilando todos esos aspectos que el consorcio viene proyectando no solo desde este año, sino desde tiempo atrás como es el caso de incorporar un despacho conjunto, es decir, un tren largo con poco más de 120 furgones.“Trenes largos significan que no se paran y en parte ayuda, pero también trenes largos que van a interrumpir si no tenemos los lugares, ya habían presentado en años pasados el proyecto que yo estoy con pinzas y que voy a presentar públicamente a todos, pareciera que Ferromex, aparte de amurallar en Río Escondido y adentro de la mancha urbana de Piedras Negras, quisiera toda la vía que son ocho kilómetros, amurallarla”, comentó.Pese a que Ferromex ya tenía sobre la mesa las intenciones de sus nuevos proyectos desde hace más de tres años, el alcalde Bres Garza reconoció que estas intenciones apenas están quedando claro en su gobierno que comenzó apenas hace tres meses. “Ellos (Ferromex) empezaron negociaciones con el municipio para la doble vía, la lograron, el año pasado empezaron a sacar permisos para encapsular sus patios fiscales, amurallarlos”, indicó.