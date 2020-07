Suplente de Vanessa Rubio apoyará a Morena

Escuchar Nota

"Sin fines partidistas, pero apoyando a la bancada de Morena, sin partido, sin afiliarme a Morena, pero apoyando la bancada", afirmó en entrevista.

dijo que apoyará a la bancada de Morena en el Senado a pesar de que su escaño es del PRI.La legisladora suplente se reunió esta tarde con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hablar sobre su situación legislativa porque, a pesar de que rendirá protesta como senadora del PRI, no pertenece a ese partido, pues renunció y se incorporó al equipo de trabajo del gobernador deConsideró que está será una situación similar a la de la senadora Rubio, quién aunque pertenecía al PRI, no estaba afiliada. Aclaró que el concepto no será de senadora independiente, "tendría que haber competido como independiente, más bien adherida al grupo parlamentario de Morena, sin ser militante de Morena".Recordó que hace un año renunció al PRI,para dedicarse un tiempo a la academia y a la consultoría; la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto informó que tras 26 años en la administración pública tomó esta decisión por cuestiones personales y familiares.Con información de Milenio