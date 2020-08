Súplica de un albañil que rogaba por oxígeno sacude redes sociales

Escuchar Nota

"Por favor, les rogaría, hagan pasar los carros cisternas con oxígeno, les pido de todo corazón, no sean malos, no sean malditos, por favor, dejen pasar a los carros cisternas", pidió el anciano jadeando en el video que causó conmoción.

"Creo que le hemos fallado en vida a Mario, hemos fracasado como ciudadanos, creo que merece un poco de justicia después de su muerte, él y todos los que murieron por falta de oxígeno", subrayó Pérez en medio de las lágrimas.

Despues de 12 horas buscando oxígeno, Mario se fué sin qser escuchado.



Su pedido debe resonar en la comunidad internacional.



¡JUSTICIA PARA MARIO y todos los enfermos bolivianos!!!!@ONU_derechos @WHO @CIDH @CorteIDH @OEA_oficial @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/YkTUc9YEsJ — Ericka Pérez Albrecht (@albrecht_ericka) August 13, 2020

Mario Limachi era uno de los bolivianos que necesitaba con urgencia un cilindro de oxígeno, que ante la desesperación de no poder respirar con normalidad rogó a los bloqueadores de carreteras que dejaran pasar este elemento que escasea, peroEl caso de Limachi, un hombre de la tercera edad que trabajaba de albañil, plomero y también pintaba edificios en, se hizo público a raíz de un video difundido esta semana en redes sociales, en el que pedía a las personas que bloquean las carreteras, en rechazo a la nueva fecha de elecciones, que dejaran pasar oxígeno.o que contara con este elemento que es vital, contó a Efe la doctora Erika Pérez, quien ayudó al anciano y publicó el video.El hombre trabajó varios años con la familia de Pérez y pidió ayuda al sentirse mal, por lo que la doctora acudió a su llamado, buscó su casa y lo encontró en malas condiciones.Pérez indicó que el anciano tenía de saturación de, cuando lo normal es arriba del 90, y "se estaba asfixiando".Después de una larga travesía en busca de oxígeno, la doctora encontró un cilindro que necesitaba ser llenado, pero no encontraba este elemento.En medio de la búsqueda y horas después de hacer ese video, Limachi no logró seguir respirando por su cuenta yLa doctora manifestó que todos los días ve casos similares al de Limachi, familias que buscan oxígeno o un espacio en un hospital, y por ello se unieronque más lo necesitan aunque cada vez es más difícil de encontrar.El Gobierno interino reportó esta semanaque es de vital importancia para los pacientes críticos de coronavirus, pero que no puede llegar a las ciudades por bloqueos de carreteras de parte de movimientos sociales.Los movilizados señalan que sí dejan pasar ambulancias, cisternas con oxígeno medicinal e incluso alimentos, a pesar de que organismos internacionales piden que depongan estas medidas y abran el paso para insumos médicos.Los bloqueadores rechazan una nueva postergación de las elecciones para el 18 de octubre, pues inicialmente debían ser el 3 de mayo y ya fueron aplazadas para el 6 de septiembre por la emergencia sanitaria por la pandemia.Bolivia tiene oficialmente 3.884 decesos y 96.459 casos confirmados de Covid-19 desde que se reportó el primer caso en el país en marzo.