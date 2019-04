Suprema Corte de México entorpece lucha antilavado: EU

Los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México, por lo que esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda resolver estos obstáculos, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).De acuerdo con el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, aunque las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero, dicho progreso se ha visto limitado para procesar a los presuntos responsables.Por ejemplo, en enero pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría a cargo de Santiago Nieto Castillo recibió un fallo en contra en la investigación que abrió contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, denominado Hidrosina, a quien le había bloqueado 32 cuentas bancarias, pues juez federal otorgó una suspensión al consorcio y demandó levantar el bloqueo. El juez señaló que la UIF solo podía bloquear las cuentas siempre y cuando existiera una investigación internacional o de terrorismo.Poco antes de finalizar la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, de la procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, y quien continúa en el puesto, alertó que las investigaciones contra los ex colaboradores del ex gobernador Javier “N” corrían peligro, porque los jueces y magistrados federales estaban utilizando “criterios a modo” y de manera retroactiva.Muñoz Vázquez hizo referencia al criterio que aplican los jueces desde 2017, luego de que la Primera Sala de la Corte estableció que las pruebas que se obtienen en materia financiera de personas bajo investigación y que no se obtuvieron con orden judicial, deben invalidarse.