Supuesta amante de Américo Garza rompe el silencio: ‘Sí hay una historia’

“No es buen momento de hablar de ello. No fue así (salir con él), fue cuestión de trabajo, hace 4 años. No he tenido contacto”.

“Hay una historia, pero esa historia yo no soy quién para contarla, ya no me quiero meter en esto, no quiero ya decir nada. Luego se hace un show y este hombre anda amenazando a medio mundo y qué flojera”.

“Hubo una historia pero yo no quiero contarla. Todo lo que yo suba a Instagram, dicen que es él. No, no es Américo“.

La supuesta historia de amor entre Karla Panini y Américo surgió cuando él seguía siendo marido de Karla Luna, por lo que cientos de usuarios no le perdonan a la presentadora de televisión la supuesta traición a su amiga, con la que compartía cuadro en el programa ‘Las Lavanderas’, publica Radio Fórmula.Ahora que los años han pasado,; aunque ni siquiera conocen los detalles de la relación.Por eso ahora que se filtró que Américo le fue infiel,; asegurando que se trata del karma.Los rumores, quien supuestamente es su amante.A través de una entrevista con Multimedios,; “me han estado buscando y yo no sé ni por qué”.La mujer involucrada, a que salga bien librada”.No obstante,, sí quiero que se aclare que ella y yo no somos amigas”.Pero cuando el periodista le preguntó si conoce a Américo Garza, nerviosa dijo que sí, pero que no tiene una amistad con él.Fabiolaa quienes aseguran, postea todo lo que Américo le obsequia en redes sociales:Terminó diciendo que, ni siquiera de Panini; “cada quien tiene su propio karma, le quisiera dar gusto a México, pero no, yo no soy”.