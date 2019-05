Sureste de México, con reducción de hasta 30% de gas natural: IP

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señalo que no hay gas natural suficiente y el consumo ha aumentado, por lo que el sureste ha tenido reducciones hasta de 30 por cierto en el suministro, señaló el presidente de la Comisión de Energía de la cámara, Régulo Salinas.“Al no haber suficiente gas, las empresas o reducen su consumo o consumen lo que ellas necesitan y el adicional lo pagan con una penalización alta. Afortunadamente no se ha dado el caso de lo que antes se llaman alertas críticas, dónde la presión del sistema se reducía a tal nivel donde cortaba el suministro”, explicó Régulo Salinas durante su participación en el Coloquio: Retos del sector energético en México en el Colegio de México.El presidente de la Comisión de Energía, dijo que el operador del sistema que es el Centro de Control de Gas Natural (Cenagas), cuida la presión de todos los ductos para que se mantengan los niveles seguros y cuando se estima que no hay suficiente gas, emiten un aviso a las empresas para confirmar un cantidad menos de gas a la solicitada y esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses.Denunció que cuando se habla de seguridad energética se habla de gasolina, pero no se escucha a nadie hablar de gas natural, y explicó que las gasolinas se pueden traer de cualquier parte del mundo y el gas natural solo puede venir de Estados Unidos para fines prácticos porque las regasificadoras que se tiene son muy pequeñas.“Está parada una serie de gasoductos por diferentes motivos o por corrupción, hay algunos líderes que quieren aprovecharse, otras porque no se hicieron las consultas necesarias, otras que están en proceso arranque”.Régulo Salinas dijo que el más crítico es el ducto marino que viene del sur de Texas a Tuxpan y qué prevén pueda resolver en el corto y mediano plazo la situación de la falta del gas.