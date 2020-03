Surge isla por deshielo en la Antártida; no está en el mapa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El calentamiento global y las altas temperaturas que se han registrado en últimas semanas en la Antártida ha permitido a un grupo de expertos encontrar una isla de la cual se tenía un completo desconocimiento.



Investigadores del proyecto internacional Thwaiter Glacier Offshore Research fueron quienes dieron con este islote, antes considerado un glaciar, frente a la costa de la plataforma de hielo del glaciar Pine Island.



El nombre que le asignaron los expertos, de acuerdo con Nature, es en honor a una diosa nórdica asociada con la Tierra.



Sarah Slack, integrante de la expedición, aseguró que el descubrimiento ocurrió debido al derretimiento glacial generalizado en la Antártida en la última década.



La también profesora de ciencias en Brooklyn, Nueva York, aseguró que en un inicio pensaron que tal vez era un iceberg, pero luego se derritió lo suficiente como para exponer la roca subyacente.



Los exploradores confirmaron que la isla está hecha de granito volcánico aunque está cubierta principalmente de hielo.



James Marschalek, estudiante del doctorado en el Imperial College de Londres, detalló que en más de 65 kilómetros no hay otro afloramiento rocoso.



Lindsay Prothro, geóloga glacial de la Texas A&M University-Corpus Christi, sugirió, pese a que no formó parte de la indagación, que esto debió tratarse a un proceso llamado rebote glacial, que es cuando el hielo se derrite y alivia la presión sobre el continente subyacente.

La expedición finalizó el 25 de marzo.