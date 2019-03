Surgen extorsiones con el servicio de luz

Residentes de esta frontera están experimentando nuevas modalidades de extorsión por parte de quienes se dicen empleados de la compañía de luz, piden dinero a cambio de no cortar el servicio.En algunos casos, representantes de familias que viven dentro de la comunidad han recibido llamadas telefónicas donde quien les habla, les explica que por alguna razón relacionada a adeudos sobre el servicio, piden a cambio cierta cantidad de dinero para no afectar el suministro.Sin embargo, se ha comprobado que en la mayoría son sujetos que buscan sólo beneficio propio obteniendo dinero de esta forma, asi que la autoridad policial de la ciudad y del condado, hacen llamados a los residentes para que no caigan en el juego y sobre todo, no depositen ninguna cantidad de dinero.Lo preferible es si es que tiene algún adeudo, arreglar directamente en la instancia apropiada.Dato: También hay quienes se identifican como miembros del IRS y reclaman pagos a cambio de que a quien le llaman, no sea detenido por la policía o el sheriff.