Susana Zabaleta deja de lado los juicios para interpretar a Yoko Ono

“Es una sesión en vivo desde el Centro Cultural del Bosque. Me va a dirigir Sixto Castro y es como si se metieran a lo más íntimo del trabajo de dirección y actuación, a la parte de la investigación del texto, donde vas descubriendo hacia dónde va y después a interpretarlo”, dice la cantante.



“Para mí Yoko Ono fue una mujer muy valiente porque decidió cambiar la vida de muchas personas y creo que lo hizo para bien. Mucha gente la llamó bruja, prostituta, mala madre; pero no se ponen a pensar qué fue lo que pasó con ella. Fue juzgada muy fuertemente por la sociedad y la vida, pero creo que fue una mujer que sigue siendo idealista, una artista contemporánea como hay pocas”.

“A mí hubo un abrazo que me cambió la vida. Así que empecé a dar abrazos en museos. El mayor número de abrazos que di fueron 480 en un día y decidí hacer un libro que tuviera que ver con esta experiencia, para saber qué le pasa al cuerpo cuando abraza, cuáles son los movimientos, cómo se contrae, cómo se expande o disfruta, cómo reconoces al ser humano cuando lo abrazas”.



Meterse en el papel dele requiere adejar de lado los juicios que por décadas han perseguido a la artista japonesa. “Implica investigarla y no juzgarla, porque como actor uno no juzga a sus personajes, sólo los hace. Y con alguien como ella es difícil porque también se trata de entenderla”.Para llevar de la mano al público a entender el proceso creativo que significa adentrarse en la vida de la viuda de, la actriz ofrecerá el 10 de diciembre una sesióndonde mostrará el trabajo que actor y director deben realizar para dar vida a un personaje así.La sesión que se podrá ver de manera gratuita a las 20:00 horas forma parte de las actividades del encuentro de teatro contemporáneoque se transmiten a través de su cuenta deEn la sesión, Zabaleta mostrará la preparación para Una mujer en su mundo camina contenta, monólogo escrito por la mexicanadonde se cuestiona la realidad que viviría el mundo sio hubiera sido la que muriera en vez del exBeatle y la trascendencia que tiene en la historia contemporánea.La actriz cuenta que pocas personas saben las dificultades personales y emocionales quetuvo que vivir antes y después de la muerte del compositor de Imagine. “Es una mujer a la que le quitaron a su hija porque se casó con, que le quitaron a su marido, lo que más amaba en la vida. Y siguió adelante con las cosas que en las que ella creía”.Con este proyecto,cierra un año de trabajo que incluyó la filmación de la secuela deque se vio interrumpida por la pandemia; al igual que su debut como escritora, pues recientemente lanzó su libro El otro libro de los abrazos.En este material, la autora reúne el trabajo de fotógrafos comocon la opinión de personalidades comoquienes narran “sus experiencias con los abrazos; la verdad es que la opinión de cada uno de ellos es muy rara”, explicó la cantante, que no para ni en pandemia.