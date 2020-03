Suspende Covid-19 cultura coahuilense

Escuchar Nota

Como medidas preventivas para, el Gobierno del Estado decidió. En una rueda de prensa llevada acabo ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció el cierre de eventos multitudinarios, así como museos y centros culturales, desde hoy hasta el próximo 20 de abril.Según detalló en la conferencia, en la que participaron presidentes municipales, se suspenden, que hubiera iniciado el día de ayer con la presentación de lay continuaría por el resto del mes. Las medidas de suspensión se hicieron notorias cuando, por medio de las redes sociales, varios eventos comenzaron a ser cancelados, entre ellos el concierto, en colaboración con varios coros y la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), y Golpeando el Tambor, Rasgando el Arpa de la Big Band Saltillo.Otra de las actividades que se decidió cancelar fue la, que se llevaría a cabo del 20 al 31 de marzo en la Sala Emilio "Indio" Fernández y Cinépolis Patio.Por su parte,. De la misma manera los museos y centros culturales, tanto de la Secretaría de Cultura como del Instituto Municipal de Cultura ,han sido cerrados.Si bien la suspensión y reprogramación de estos eventos fue anunciada por el Gobernador,, la cual se planea llevar a cabo del próximo 24 de abril al 3 de mayo, y cuyo país invitado es Italia.según explicó Salvador Álvarez, coordinador del evento en una nota previa de Zócalo, en la que apuntó que estaban ante la expectativa de los cambios de protocolos de salubridad.Por otra parte la coordinación de Medios de la Sec dijo a Zócalo que los eventos de los que se hizo mención, están aún en evaluación.Por otra parte, el Gobernador también mencionó directrices para los centros nocturnos de los cuales algunos fungen, también, como centros culturales.se mantienen también a la expectativa de qué es lo que sucederá, aunque imaginan que el cierre momentáneo será lo correcto."Supongo que el espíritu de estas recomendaciones es que se evite la vida nocturna, así que me imagino que nos toca (cerrar). Supongo que más tarde o mañana (hoy) se nos hará llegar una directriz tal cual."