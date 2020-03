Suspende el Festival Lollapalooza 2020 por el coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las autoridades de la provincia argentina de Buenos Aires han decidido suspender el festival de música Lollapalooza 2020, que debía celebrarse en San Isidro del 27 al 29 de marzo, luego que la Organización Mundial de la Salud aumentara al nivel de pandemia el impacto del nuevo coronavirus, informan medios locales.



El evento debía celebrarse en el hipódromo local y tenía programada la actuación de estrellas como Guns N’ Roses – Lana del Rey – Cage the Elephant – James Blake – Alan Walker – Rezz – The Lumineers – Rex Orange County – MIKA – Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra – Airbag – Lauv – YSY A – Chris Lake – Pabllo Vittar – San Holo – Emilia – Idles – Masego – The Hu – Elsa y Elmar – Natalie Perez – Goldfish – Florian – Miranda Johansen – DABOW – El Buen Salvaje – Metro Live – Reydel.



Esta misma jornada el Gobierno porteño ha prohibido todas las actividades que supongan concentraciones masivas de gente, aunque permite la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada. También se restringen las visitas a museos y la circulación de transporte turístico.







Según datos de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, Argentina registra 19 contagiados.



El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que se han confirmado 12 infectados con el SARS-CoV-2 en la ciudad, además de 140 en estudio y aislamiento por haber tenido contactos con los contagiados.



Con información de RT.