Suspende Holcim producción en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

A través de un comunicado enviado a sus clientes, la empresa informa: “A medida que la propagación del Covid-19 continúa acelerándose en todo el mundo, en Holcim México y con el firme compromiso de apoyar las acciones y medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria y, priorizando el bienestar y salud de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en general, acataremos la disposición oficial de suspender operaciones”.

Para respaldar las medidas y acciones determinadas por lal, a fin de evitar la propagación del Covid-19, la empresadetuvo su producción en su planta Ramos Arizpe y distribución de cemento, del viernes 4 al 30 de abril.En el texto confirma que se detienen totalmente las actividades de producción y venta de cemento, concreto y agregados “en todos nuestros centros de trabajo del país”.En el comunicado se deja en claro queacatará todas las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria establecidas en el acuerdo señalado, y en seguida gira instrucciones para que sus clientes se mantengan en contacto permanente con sus acostumbrados contactos en la empresa.en ella entidad, explicó que tan solo en la región Sureste están afiliadas alrededor de 62 empresas constructoras, pero existen muchos contratistas que no lo están y serán los primeros en verse afectados.Aunque no precisó cifras, unas 80 mil personas en ladependen directa o indirectamente de la actividad de la construcción desde vivienda, comercial, privada, contratistas, subcontratistas e industrial.Laanunció que algunos agremiados han enviado a sus trabajadores en la modalidad de vacaciones, otros con rebajas en su salario y no descartó que ya se estén presentando algunos despidos en casos donde sea insostenible.El Gobierno federal añadió a las industrias del acero, cemento y vidrio, así como al carbón, a las actividades esenciales que pueden no parar durante la contingencia por Covid-19, lo confirmó el abogado Tadeo Vargas en entrevista para