Suspende la UAdeC la semana de campeones hasta nuevo aviso

Saltillo, Coahuila-. Debido a que en días recientes y lo que falta, el clima se ha visto diferente con la llegada de diversas lluvias, la Semana de Campeones organizada por la Coordinación de Deportes de la UAdeC queda suspendida hasta nuevo aviso.



El clima no permite que se pueda tener acceso al trofeo, ponerlos fuera de oficinas, ya que las constantes lluvias de estos días no dejan sea algo cómodo.



También está que, durante estos días y la próxima semana se esperan aguaceros, por tanto, hasta que no pase esto, se agendarán nuevas fechas.



La Semana de Campeones es una programación de fechas y con cita para que los exelementos de la manada acudan con su familia y revivan ese momento de gloria con el trofeo que los amerita monarcas en la Onefa, tanto en la categoría Mayor como en la Intermedia.



La idea era empezar ayer, pero por la mañana se dio aviso la suspensión temporal de este evento en tanto mejora el clima.



Ahora resta esperar y se dé el nuevo aviso de las fechas y se vuelvan a organizar todos para acudir a la foto y presumirla entre amigos y familiares.