Suspende Profeco a distribuidor de oxígeno en CDMX

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización a un distribuidor de oxígeno medicinal en la Ciudad de México por varias irregularidades, entre ellas, no informar los precios por la recarga de cilindros.



Se trata de un establecimiento ubicado en Avenida General Mariano Escobedo No. 144, casi esquina con Marina Nacional, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, en el que personal de la Procuraduría colocó los sellos de suspensión.



Entre los incumplimientos detectados está el no informar el precio de recarga de cilindros, no informar términos y condiciones para la facturación al consumidor, no informar al consumidor los mecanismos para reembolso de dinero en caso de cancelación del servicio y no acreditar de manera documental las variaciones que ha tenido el oxígeno desde enero a noviembre pasados.



En consecuencia, la Profeco inició un Procedimiento por Infracción a la Ley, para que el distribuidor modifique su comportamiento comercial en beneficio de los consumidores.



Aunque el local ostenta en su fachada logotipos de la empresa distribuidora de gases medicinales e industriales Infra, ésta se deslindó del establecimiento en una carta dirigida al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.



Grupo Infra informó a Profeco que no ha incrementado los precios de oxígeno medicinal desde 2019 y no lo hará dentro de la pandemia que enfrenta el País.