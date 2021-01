Suspende Snapchat ‘permanentemente’ la cuenta Donald Trump

Escuchar Nota

"En aras de la seguridad pública, y basándonos en sus intentos de difundir información errónea, discursos de odio e incitar a la violencia, que son claras violaciones de nuestras directrices, hemos tomado la decisión de cancelar permanentemente su cuenta", dijo un portavoz de la red social citado por la cadena CNN.



anunció este miércoles que decidió suspender "permanentemente" la cuenta del presidente de, días después de que anunciara la suspensión indefinida del perfil del líder republicano tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.El portavoz de Snap, propietaria de la red social de imágenes que desaparecen tras pocas horas, señaló que tras la medida de la semana pasada estuvieron "evaluando qué acción a largo plazo" era "la mejor para nuestra comunidad".Trump, que este miércoles se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser enjuiciado políticamente en dos ocasiones, esta vez acusado de "incitación a la insurrección", ha enfrentado distintas medidas adoptadas por las principales redes sociales en respuesta al violento asalto contra el, en el que murieron cinco personas.anunció que decidió suspender el canal de Trump, quien no podrá subir contenido nuevo durante mínimo 7 días, casi el tiempo que resta de su mandato.Youtube detalló en su cuenta oficial en Twitter que la decisión se adoptó "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia".La medida supone que el gobernante "temporalmente no puede cargar contenido nuevo por un *mínimo* de 7 días".ante "el riesgo de una mayor incitación a la violencia". En esa red, la preferida por el gobernante, Trump había emitido más de 55,000 mensajes durante más de once años y ya contaba con 89 millones de seguidores.bloquearon igualmente el acceso del presidente a su cuenta al menos hasta que se complete el traspaso de poder el 20 de enero, y