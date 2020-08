Suspenden a dos chóferes de ruta por jugar “carreritas”

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Tras el accidente de tráfico sobre la avenida Emilio Carranza suscitado al inicio de semana se determinó suspender a los dos conductores que provocaron el choque, ya que no cumplieron con responsabilidad su obligación, informó el coordinador de transporte municipal, Felix Jaime Garza.



En este sentido, especificó que la principal razón no fue tanto por el accidente en sí, sino el cómo lo provocaron, ya que al parecer el par de choferes habrían estado jugando carreras durante el servicio de la ruta.



Así mismo, mencionó que según el reporte entregado, uno de los factores de su mal comportamiento fue el afán de querer ganar pasajes, una falta total de profesionalidad.



El coordinador manifestó que además de la suspensión temporal de sus funciones se le añadirá una sanción económica por no cuidar la vida de sus pasajeros.