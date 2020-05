Suspenden a funeraria de Nueva York que almacenó decenas de cuerpos en camiones

Escuchar Nota

Univisión | Nueva York, Estados Unidos.- El estado de Nueva York suspendió la licencia de la funeraria en Brooklyn donde decenas de cuerpos, muchos de los cuales se presume son víctimas mortales del coronavirus, fueron almacenados en camiones U-Haul no refrigerados.



La policía recibió una llamada de alerta y enseguida cerró la escena. Funcionarios del Departamento de Salud también llegaron al lugar para trasladar los cadáveres a camiones refrigerados proporcionados por la ciudad.



En un comunicado, el doctor Howard Zucker, comisionado de salud de Nueva York, explicó: "Después de una investigación del Departamento de Salud del estado, emití una orden de suspensión inmediata a la Funeraria Andrew T. Cleckley en Brooklyn, cuyas acciones fueron atroces, irrespetuosas con las familias de los fallecidos y completamente inaceptables".



El doctor Zucker añadió que estos negocios tienen la responsabilidad de prestar servicios fúnebres de forma respetuosa, y que aunque las autoridades comprenden la carga de trabajo que han enfrentado las funerarias durante la crisis de covid-19, el estado ha tomado medidas para aliviar los obstáculos administrativos.



Sin embargo, el comisionado aclaró que "una crisis no es excusa para el tipo de comportamiento que vimos en la funeraria Andrew T. Cleckley, y los hacemos responsables de sus acciones".



El jueves el alcalde Bill de Blasio dijo acerca del incidente. "Esta horrible situación que ocurrió con la funeraria en Brooklyn es absolutamente inaceptable, seamos claros al respecto".



Familiares indignados

Los familiares de las víctimas exigieron respuesta a la funeraria después de lo sucedido, muchos no sabían si sus parientes eran uno de los cuerpos almacenados sin refrigerar.



Según The New Post, Tamisha Covington, aseguró que perdió a su madre el pasado 9 de abril de un ataque al corazón, y que su cuerpo había sido enviado a esa funeraria. "Me cobraron 15.000 dólares para que mi madre descansara, ¿y qué saco yo de los 15.000 dólares?", dijo la mujer a The Post.