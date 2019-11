Suspenden a Josh Shaw por apostar en juegos de NFL

Ciudad de México.- El cornerback de los Cardinals de Arizona Josh Shaw fue suspendido indefinidamente por apostar múltiples veces en partidos de la NFL esta temporada, la primera vez en más de 35 años que un jugador es sancionado por apuestas.



La liga anunció la suspensión el viernes. Shaw estará suspendido al menos por lo que resta de la temporada.



Según la NFL, una investigación de la liga no encontró que Shaw recurrió a información privilegiada o comprometió el resultado de un partido. Shaw no ha jugado esta temporada.



La liga dijo que tampoco encontró evidencia de que compañeros, entrenadores u otros jugadores supieran que Shaw apostaba en los partidos.



Shaw podrá solicitar ser readmitido a partir del 21 de febrero.



La suspensiones de jugadores de la NFL son inusuales. El caso más importante se remonta a 1963, cuando Paul Hornung de los Packers de Green Bay y Alex Karras de los Lions de Detroit fueron suspendidos por el resto de la temporada. Ambos fueron readmitidos la siguiente campaña, y Homung acabó en el Sallón de la Fama.



En el caso más reciente, el quarterback de los Colts de Baltimore Art Schlichter fue suspendido en 1983 por apostar en partidos de la NFL y otras competiciones. También fue readmitido al año siguiente.



Shaw, de 27 años, fue tomado por los Bengals de Cincinnati en la cuarta ronda del draft en 2015. Pasó tres temporadas con Cincinnati y fue dado de baja al inicio de la pasada temporada. Jugó cuatro partidos con Kansas City el año pasado y otros cuatro con Tampa Bay.



Tras firmar con los Cardinals durante el receso, sufrió una lesión en el hombro en el primer juego de la pretemporada y quedó en la lista de bajas.



La NFL no informó cómo Shaw apostaba.



Con información de Telediario