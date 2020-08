Suspenden a policía que se burló de la muerte de niño de 5 años

Escuchar Nota

“No toleraremos que los empleados del condado usen las redes sociales para transmitir mensajes de odio”, dijo Joseph Derella, director del Freeholder del condado de Cumberland. "Esto no es lo que somos y tenemos la intención de realizar la acción más fuerte disponible para nosotros".

"Obviamente es racista contra los caucásicos", decía una publicación. "Se burló de la ejecución de un niño de 5 años".

“Este no es un problema racial”, dijo Hinnant a The Wilson Times.

Un policía de Nueva Jersey que supuestamente escribió enque un niño de 5 años asesinado a tiros en Carolina del Norte "debería haberse agachado" ha sido suspendido, dijeron funcionarios del condado por el tinte racista que le dio al hecho., que trabaja en el Centro de Detención de Menores del condado de Cumberland, escribió en su Facebook el viernes sobre el tiroteo del 9 de agosto que mató amientras el niño montaba su bicicleta frente a la casa de su familia:"Debería haberse agachado", supuestamente escribió Smith, de 49 años. "Todos ustedes siempre están tratando desacreditar a una persona negra que es asesinada inocentemente por la policía. ¡¡¡Culpa a los padres de Cannon por no mirarlo !!! F USTEDES ".La cuenta deparecía no estar disponible el miércoles temprano. Los funcionarios del condado no lo identificaron por su nombre, pero confirmaron la suspensión y denunciaron los comentarios en línea como "sorprendentemente insensibles y de tono racista", informa NJ.com.Smith, quien es negro, no pudo ser contactado para hacer comentarios el miércoles. Ha estado inscrito en el sistema de pensiones del estado durante 26 años y actualmente gana $ 56,678, informa NJ.com.La publicación de Smith fue tachada de racista y "muy inquietante" por quienes la vieron en línea.El padre del niño,le dijo a The Wilson Times que Cannon estaba jugando con sus hermanas cuando le dispararon. Un vecino de al lado, Darius Nathaniel Sessoms, de 25 años, que es negro, ha sido acusado de asesinato en primer grado por la muerte del niño.Los testigos le dijeron a WRAL que Cannon estaba montando su bicicleta cuando un vecino se acercó a él y le disparó en la cabeza. Los investigadores de la policía no dieron a conocer ningún detalle sobre un posible motivo la semana pasada, informa la estación.Mientras tanto, Hinnant ha desestimado las afirmaciones de que la raza jugó un factor en el tiroteo.Los padres de acusado por el asesinato dijeron que sospechan que su hijo había tomado drogas y estaba alucinando durante el tiroteo.