Suspenden actividades deportivas de enero a junio en Uadec

Saltillo, Coah-. La Coordinación General de Deportes de la UAdeC está a la espera de obtener permiso para retornar a los entrenamientos presenciales de sus equipos representativos, además de que en este semestre no tendrá actividad ni abrirá ningún torneo ni liga universitaria.



David Hernández Barrera, coordinador de Deportes, indicó que de enero a junio queda suspendida toda actividad recreativa en cuanto a los torneos que organiza, por lo que será hasta el otro semestre cuando se determine si se ponen en marcha.



En cuanto a sus atletas, solo se aguarda el permiso del Subcomité Regional Sureste para que los muchachos regresen al campo y se actúe como lo fue en meses pasados, con los protocolos y medidas sanitarias que se emitan para evitar cualquier contagio.



“El 2020 lo terminamos mejor, nos dieron permiso de regresar a entrenamientos de octubre a diciembre, dos días a la semana, no más de 30 personas y con medidas sanitarias, esperando que los subcomités nos permitan regresar a entrenamientos para nuestros atletas, vamos prácticamente a hacer un contacto con ellos para horarios de estudios, porque es virtual, y si se nos da permiso de entrenar de manera presencialmente en las instalaciones, iniciar el 25 de enero”, indicó Hernández.



Las prácticas serían únicamente al aire libre en todos los campos, sin que los gimnasios se abran. De hecho, de abrirse los espacios serán para los atletas y estudiantes de la UAdeC, no habrá permiso para el ingreso de personas ajenas.





Descartados



En cuanto a los torneos, quedan descartados, esperando también indicaciones del Conde para ver si este 2021 la Universiada se realiza en semestre de septiembre a diciembre.



“Este semestre no va a haber evento o competencia oficial, vamos a tener una reunión hoy con la Condde donde vamos a tratar de poner la Universiada a finales de año”.



En cuanto a los Lobos de americano, para este semestre sería el campeonato Intermedia Nacional, el cual se ve complicado realizar, no así el de Mayor, el cual inicia en septiembre.



“Este semestre es de Intermedia Nacional, veo difícil, casi nulo, que vaya a ver participación por el tema de traslados, es una liga nacional, entonces el riesgo de contagios es grande. Lo de Liga Mayor estamos a tiempo, sin tomar una decisión precipitada. Faltan ocho meses para Liga Mayor, no creo esté en riesgo”.



Ellos, los jugadores de americano, también retornarían el lunes 25 de enero en caso de obtener permiso, pero serán ellos quienes también determinen si van a campo o no, aunque sería bajo su consentimiento y el de sus padres para acudir a entrenamiento presencial.