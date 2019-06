Suspenden al mexicano Joey Meneses por dopaje en Japón

La Liga de Beisbol Profesional de Japón (NBP, por sus siglas en inglés) anunció esta mañana que el mexicano Joey Meneses será suspendido por un año tras dar positivo en una prueba antidopaje.La sustancia en cuestión sería Stanozolol, un esteroide que promueve el desarrollo muscular. Tras darse a conocer la sanción, su equipo, Orix Buffaloes, decidió prescindir de sus servicios.El infielder mexicano mencionó a través de su club que la ingesta de la sustancia no fue intencional."Cuando jugué en las ligas menores de Estados Unidos, hasta el año pasado, recibí pruebas de dopaje varias veces, pero nunca fui positivo y me sorprendió este resultado."Creo que tengo que aceptarlo, y debo aceptar la suspensión, y me disculpo por los inconvenientes causados a todos los fanáticos y partes relacionadas".Durante la presente campaña de la NBP, Meneses vio acción en 29 juegos, donde conectó 29 hits y pegó 4 jonrones, con un promedio de .206.El de Meneses es el segundo caso de dopaje positivo para un mexicano en la Liga japonesa en un año. En agosto del 2018, Japhet Amador, en ese entonces de las Águilas de Rakuten, fue suspendido seis meses por dar positivo en clortalidona y furosemida, diuréticos que pueden disfrazar la presencia de otras sustancias.