Suspenden citatorios a extesorero de Duarte

Un juez federal suspendió por tiempo indefinido los citatorios emitidos por un juzgado de control para interrogar a Antonio Tarek Abdala, tesorero del Gobierno de Javier Duarte, en los casos de ex funcionarios sujetos a proceso por supuestos desvíos.De acuerdo con publicación del diario Reforma, el juez Tercero de Distrito en Amparo Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió a Tarek Abdalá la suspensión definitiva contra los citatorios que emitió un juez de control federal de Xalapa, Veracruz, en la causa penal 490/2019.Refiere que en dicho expediente se encuentran procesados Fernando Charleston Hernández, ex Secretario de Finanzas y Planeación, y Gabriel Deantes Ramos, ex Secretario del Trabajo, cargos que ocuparon en la administración de Javier Duarte.Cabe señalar que ayer miércoles Reforma dio a conocer que una juez de Control giró orden de aprehensión en contra Tarek Abdalá, por abuso de poder debido a diversas irregularidades en cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.