Suspenden clases en Chilpancingo por incendio forestal

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió clases sólo por hoy en las 189 escuelas del municipio de Chilpancigo para evitar que el incendio forestal en el sur de la ciudad afecte la salud de los estudiantes.​“Para prevenir enfermedades a la población ante la gran cantidad de humo que se sigue generando a consecuencia del incendio forestal en la zona sur de la ciudad”, explicó en un comunicado la dependencia.Detalló que brigadas de la secretaría recorrieron los planteles de la ciudad para difundir la información y proteger la salud de los estudiantes.Las autoridades educativas y Protección Civil sugirieron a la población no exponerse directamente al humo, evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, tomar abundantes líquidos con vitamina C y utilizar gafas para protegerse del humo.La semana pasada, la Dirección de Salud en el Municipio de Chilpancingo emitió una declaratoria de contingencia ambiental, pero la determinación no se replicó en las autoridades del estado y la federación.