Suspenden clases en la Benito Juárez

Sin comunicado, ni indicación oficial, docentes y directivos de la escuela Benito Juárez, presuntamente presionados por los padres de familia, decidieron evacuar el plantel desde las 11:00 horas ayer, y por otro lado argumentaron no estar obligados a brindar información a la opinión pública con respecto a la suspensión de clases, mientras que su supervisor, el profesor Edén Ávila Martínez, de la zona escolar 305, estaba en una junta en la escuela Candelaria Valdez Valdez, del mismo ejido La Cuchilla.De acuerdo a información extraoficial, los padres de familia, decidieron acudir a la escuela Benito Juárez del ejido La Cuchilla, porque en “redes sociales”, se enteraron que en San José de Aura, estaba pasando una situación, sin saber de qué índole y angustiados, prefirieron poner a salvo a sus hijos y acudieron por ellos para llevarlos a su casa.Esta situación se viene a dar, cuando el propio gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha manifestado que es un error, suspender clases en las escuelas de la región, esto en respuesta a que el pasado lunes se suspendieron las clases, y afirmó que eso no debió haber pasado.Cabe destacar que la situación fue del todo conocida en otras escuelas primarias, como la Candelaria Valdez Valdez, Justo Sierra y en la mayoría los directivos y maestros convencieron a los padres de familia de que no había tal riesgo, que no había ningún comunicado oficial u órdenes para que evacuaran las escuelas y que por lo tanto los niños deberían seguir en las escuelas, lo que así ocurrió, no así en la escuela Benito Juárez de La Cuchilla, donde los docentes y directivos, sin esperar ningún comunicado oficial, suspendieron clases desde media mañana.La subdirectora de esta escuela, se negó a atender a los medios de comunicación.