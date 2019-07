Suspenden condena y decomisos a J. Duarte

Un juez federal suspendió la sentencia de nueve años de prisión, el pago de una multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 inmuebles dictada el pasado 26 de septiembre en contra de Javier Duarte por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, congeló la condena que él mismo dictó, debido a que se encuentra en curso un juicio de amparo directo en contra de la referida determinación."Se advierte que Javier Duarte de Ochoa promovió juicio de amparo directo en contra de los proveídos de 11, 15 y 16 de octubre de 2018, dictados en la causa penal 97/2016 del índice de este Centro de Justicia, siendo uno de ellos en el que se declaró firme la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018", señala Fuerte Tapia."Asimismo, el juez oficiante ordena la suspensión de oficio y de plano de la resolución reclamada, en términos del ordinal 191 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre de 2018, lo que se ordena hacer del conocimiento de las autoridades involucradas con el procedimiento de ejecución, así como al Juez de Distrito Administrador de este Centro de Justicia".Lo anterior significa que, aunque Duarte continuará preso en el Reclusorio Norte, de momento no se hará efectivo el pago de la multa ni el decomiso y disposición de los 40 bienes inmuebles por parte del Gobierno Federal.Cabe precisar que, en el caso de los inmuebles, la mayoría de los decomisos ya estaban suspendidos, debido a que quienes se ostentan como sus verdaderos propietarios los reclamaron mediante escritos presentados al juez de control y luego con demandas de amparo en donde consiguieron frenar temporal e indefinidamente dichas medidas.Incluso, la semana pasada Moisés Mansur Cysneiros, señalado como el principal testaferro del ex Mandatario, ganó en primera instancia el amparo contra el decomiso de un departamento en Polanco inscrito a su nombre, uno de los 40 inmuebles sobre los que el Juez Fuerte Tapia impuso dicha medida en la sentencia contra Duarte.Después de que el ex Gobernador fue sentenciado, el 3 de octubre siguiente apeló la condena, el día 11 del mismo mes se desistió de su apelación y el 15 pidió que se mantuviera vigente la impugnación alegando que no era su firma la que aparecía en el desistimiento.El hecho es que el 16 de octubre el Juez de control Fernando Payá Ayala dictó un acuerdo en el que tuvo por no interpuesta la apelación.Desde el 7 de noviembre pasado, presentó el amparo contra los acuerdos dictados el 11, 15 y 16 de octubre por el juez Payá, pero es hasta ahora, ocho meses después, que consigue suspender los efectos de la condena.