Suspenden consultas externas en hospitales por coronavirus

La Secretaría de Salud informó que el servicio de Consulta Externa se suspenderá en las unidades de Torreón y Saltillo, hasta que el período de la contingencia por coronavirus concluya.



En el reporte emitido esta tarde, a las 19 horas, se informó que entre las acciones implementadas en hospitales estará el ingreso al hospital del paciente y un familiar, para evitar aglomeraciones que pudieran retrasar la atención del propio paciente y que pongan en riesgo a los familiares.



A partir de hoy se sugiere el no acceso al área perimetral de los hospitales a personas menores de 18 años, además de restringir la estancia de familiares en la explanada de los nosocomios.



Se colocarán filtros donde todo usuario deberá ser valorado por personal de salud previo al ingreso a las instalaciones.



Y a todo usuario que ingrese se le pedirá que se coloque alcohol en gel y se realice lavado de manos constantemente, y recordar el uso de mascarillas y cubrebocas es solo si presenta síntomas gripales, ante lo cual no es recomendable acudir al hospital.



Cabe mencionar que al día de hoy no se tienen registrados nuevos casos.



Con información de El Siglo de Torreón