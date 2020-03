Suspenden diputados labores por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Al concluir la sesión del Pleno, la Cámara de Diputados suspendió actividades hasta nuevo aviso para sumarse al periodo de contingencia por la epidemia de coronavirus.



Con la asistencia de la mitad de los diputados, Morena y sus partidos aliados llevaron a cabo este jueves el juicio político contra Rosario Robles y enfrentaron una protesta sin precedentes de los trabajadores sindicalizados, en la que hubo conglomeración en los pasillos del Pleno.



Antes de concluir la sesión, se aprobó un acuerdo para suspender los plazos y términos procesales de las iniciativas y propuestas, se eligió a integrantes de la Comisión Permanente y hubo llamados a actuar con responsabilidad para evitar la propagación del virus.



"A partir del 19 de marzo de 2020 y hasta que este órgano de Gobierno acuerdo lo conducente, se suspenden todos los plazos y términos procesales referidos en el reglamento de la Cámara de Diputados de manera enunciativa y no limitativa, para la dictaminación de las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que se encuentren en trámite en los órganos respectivos y aquellos que sean presentados durante el periodo de contingencia, así como convocatorias, propuestas, para la entrega de medallas y procesos en trámite relativos a solicitudes de información", se acordó antes de que la presidenta de la Cámara, Laura Angélica Rojas, concluyera la sesión.



En caso de que sea necesario instrumentar medidas o acciones adicionales para salvaguardar los derechos de las y los diputados, y cuidar el curso de los asuntos que se tramiten ante la Cámara durante el periodo de contingencia, la Mesa directiva fue facultada para actuar en consecuencia.



Antes de concluir la sesión, Rojas informó que el Senado otorgó a la Cámara de Diputados el permiso para dejar de sesionar más de tres días a partir de esta semana y hasta que haya condiciones para continuar con los trabajos parlamentarios.



Dijo que ello no implicaba que los legisladores dejarán de trabajar, sino que debían hacerlo de manera distinta.



"La Cámara de Diputados seguirá cumpliendo con responsabilidad como parte del Estado Mexicano y frente a la sociedad", afirmó.



Mencionó que los órganos de Gobierno seguirán sesionando de manera permanente durante la contingencia y las diversas áreas de San Lázaro deberán privilegiar el trabajo a distancia.



La diputada del PAN pidió a los legisladores que en sus distritos y circunscripciones divulguen las medidas de prevención y mitigación de contagios, y ayuden a hacer conciencia de hacer caso a las medidas que dicten las autoridades, principalmente las medidas de aislamiento social.



Rojas levantó la sesión a las 15:22 horas e informó que se citará de nuevo a los legisladores cuando las condiciones sanitarias lo permitan.



Antes, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, bajo el supuesto de que la epidemia de coronavirus impida seguir con el periodo ordinario de sesiones durante los meses de marzo y abril.



En la integración de la Comisión Permanente, Morena excluyó la representación del PRD, que ha sido uno de los grupos más críticos de la mayoría y que ha sido mermado en su conformación inicial, debido a la fuga de legisladores que se han ido con el grupo morenista y el PVEM.



La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, reclamó a Morena que impida representación al sol azteca, violando principios de pluralidad.



"El Partido de la Revolución Democrática es un partido político con registro legal; contamos con un grupo parlamentario constituido conforme a las normas constitucionales y legales", expuso.



"Formamos parte de los órganos de Gobierno de ésta Cámara, de la Jucopo, de la Mesa Directiva, de la Conferencia Programática, participamos en Comisiones Ordinarias, Comités, Delegaciones y Grupos de Amistad, y hoy se nos pretende excluir del Órgano del Congreso que permanecerá activo en el receso durante 4 meses".



Dijo que era inaceptable que nuevamente, por constituirse como un partido activo de la Oposición, y que responde a las necesidades de los ciudadanos, se les excluya de la Comisión Permanente.



"No podemos aceptar que esta situación vulnere el sistema democrático, violente los derechos de las minorías, los principios de inclusión y pluralidad, y distorsione la composición con que se ha integrado nuestro Congreso", reclamó antes de que se votara la conformación de diputados en la Permanente.



Entre los integrantes titulares están los diputados de Morena Mario Delgado, Dolores Padierna, Rocío Barrera, Miroslava Sánchez, Simey Olvera, Adela Piña, Sergio Gutiérrez, Erasmo González, Javier Hidalgo y Miguel Pavel Jarero.



Por el PAN, Laura Angélica Rojas, Éctor Jaime Ramírez y Josefina Salazar; por el PRI, Dulce María Sauri y Rubén Moreira; por el PT, Reginaldo Sandoval; de MC, Mario Alberto Rodríguez; y por el PVEM, Leticia Mariana Gómez.



Al PES, que no tiene partido político con registro, se le dio un espacio con la diputada Olga Patricia Sosa, y con el PT, Morena le otorgó otro espacio al poner como suplente al diputado Gerardo Fernández Noroña.